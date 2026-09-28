'El Flaco' cuestionó el desgaste provocado por los viajes y pidió revisar el formato de la Nations League

Luis Fernando Tena cuestionó el formato de la Concacaf Nations League 2026 previo al duelo entre Guatemala y El Salvador, al considerar que el calendario actual genera un desgaste importante en los futbolistas y puede influir directamente en el rendimiento de las selecciones.

El técnico mexicano señaló que Guatemala ha tenido que afrontar viajes largos y complicados durante el torneo, situación que, a su juicio, pone a algunos equipos en desventaja física. Aun así, dejó claro que no pretende usarlo como una excusa antes del compromiso ante El Salvador.

Selección de Guatemala en las Semifinales de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

Tena critica el calendario de la Nations League

Tena explicó que Guatemala tuvo que desplazarse primero a Jamaica y posteriormente a Surinam, dos viajes que calificó como largos y desgastantes. Para el entrenador, este tipo de trayectos termina afectando la recuperación de los jugadores en una competencia con poco margen entre partidos.

"El sistema en que estamos jugando provoca mucho desgaste físico en los jugadores", declaró el estratega, quien también recordó que mientras El Salvador ya se encontraba instalado en la sede del encuentro, la delegación guatemalteca permanecía varada en Panamá.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT

Ante esta situación, Tena planteó la posibilidad de que Concacaf vuelva a implementar series con partidos de Ida y Vuelta. El entrenador consideró que las visitas recíprocas podrían generar condiciones más equilibradas y reducir el impacto que actualmente tienen los traslados sobre las selecciones.

Guatemala no se siente favorita ante El Salvador

Más allá de sus críticas a la organización, Tena aseguró que no considera a Guatemala favorita para el encuentro ante El Salvador. El mexicano destacó la evolución del conjunto salvadoreño y advirtió sobre la velocidad de sus atacantes y su capacidad para generar peligro en las transiciones.

El Salvador llega motivado después de vencer 3-1 a Martinica en la primera jornada, resultado que lo colocó como líder del Grupo B. Guatemala, por su parte, viene de caer 3-2 frente a Jamaica y necesita sumar para no complicar sus aspiraciones dentro de la Nations League.

Luis Fernando Tena en la Copa Oro | MEXSPORT