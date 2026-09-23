La gravedad de la lesión de Jaxson Dart todavía no ha sido dada a conocer oficialmente por los Giants. Aunque existe confianza en que el joven pasador pueda recuperarse pronto, el panorama apunta a una ausencia de varias semanas o incluso de toda la temporada.
La posible baja de Dart representa un nuevo problema para una franquicia que no ha encontrado estabilidad en la posición de quarterback. Ahora, New York tendría que recurrir al veterano Jameis Winston para intentar mantener el rumbo.
Jameis Winston, obligado a tomar el control
Winston cuenta con una amplia experiencia en la NFL, pero su carrera también se ha caracterizado por la inconsistencia. El quarterback ha mostrado capacidad para generar grandes actuaciones, aunque no ha logrado establecerse por la cantidad de intercepciones que lanza.
Ante la ausencia de Dart, los Giants podrían depender nuevamente de un quarterback veterano. Esta situación representa otro capítulo dentro de una búsqueda que comenzó después del retiro de Eli Manning.
Desde las épocas de Manning, los Giants no han conseguido encontrar al quarterback capaz de convertirse en una solución a largo plazo. La franquicia ha probado distintas alternativas, pero ninguna ha conseguido ocupar el lugar que dejó el histórico pasador.
Quarterbacks de Giants desde 2020
Año
Quarterback
Partidos abiertos
2020
Daniel Jones
14
2020
Colt McCoy
2
2021
Daniel Jones
11
2021
Mike Glennon
4
2021
Jake Fromm
2
2022
Daniel Jones
16
2022
Davis Webb
1
2023
Daniel Jones
6
2023
Tommy DeVito
6
2023
Tyrod Taylor
5
2024
Daniel Jones
10
2024
Drew Lock
5
2024
Tommy DeVito
2
2025
Jaxson Dart
12
2025
Russell Wilson
3
2025
Jameis Winston
2
2026
Jaxson Dart
2
Una búsqueda que parece no tener fin
Desde 2020, los Giants han utilizado a 11 quarterbacks diferentes, una muestra de la falta de continuidad que ha existido en la posición. Daniel Jones fue quien tuvo más oportunidades, pero no consiguió consolidarse.
Los cambios han llegado por diferentes motivos, desde el nivel de juego hasta las lesiones que han afectado a varios de sus pasadores. El resultado ha sido una constante rotación que ha impedido establecer un proyecto estable en la posición.
Ahora, la incertidumbre alrededor de Dart vuelve a poner a los Giants frente al mismo problema. Mientras esperan su regreso, deberán confiar en Winston y seguir buscando al quarterback que pueda convertirse finalmente en su pasador del futuro