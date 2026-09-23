Giants vuelve a tener problemas en la posición de quarterback con la lesión de Jaxson Dart

Jameis Winston será el titular ante la baja de Jaxson Dart | Especial

La lesión de Dart vuelve a poner en evidencia uno de los grandes problemas de los Giants en los últimos años, la falta de consistencia en la posición de quarterback

La gravedad de la lesión de Jaxson Dart todavía no ha sido dada a conocer oficialmente por los Giants. Aunque existe confianza en que el joven pasador pueda recuperarse pronto, el panorama apunta a una ausencia de varias semanas o incluso de toda la temporada.

La posible baja de Dart representa un nuevo problema para una franquicia que no ha encontrado estabilidad en la posición de quarterback. Ahora, New York tendría que recurrir al veterano Jameis Winston para intentar mantener el rumbo.

Jaxson Dart no pudo continuar jugando por su lesión | AP

Jameis Winston, obligado a tomar el control

Winston cuenta con una amplia experiencia en la NFL, pero su carrera también se ha caracterizado por la inconsistencia. El quarterback ha mostrado capacidad para generar grandes actuaciones, aunque no ha logrado establecerse por la cantidad de intercepciones que lanza.

Ante la ausencia de Dart, los Giants podrían depender nuevamente de un quarterback veterano. Esta situación representa otro capítulo dentro de una búsqueda que comenzó después del retiro de Eli Manning.

Desde las épocas de Manning, los Giants no han conseguido encontrar al quarterback capaz de convertirse en una solución a largo plazo. La franquicia ha probado distintas alternativas, pero ninguna ha conseguido ocupar el lugar que dejó el histórico pasador.

Eli Manning leyenda en la posición de QB de los Giants | AP

Quarterbacks de Giants desde 2020

Año Quarterback Partidos abiertos 2020 Daniel Jones 14 2020 Colt McCoy 2 2021 Daniel Jones 11 2021 Mike Glennon 4 2021 Jake Fromm 2 2022 Daniel Jones 16 2022 Davis Webb 1 2023 Daniel Jones 6 2023 Tommy DeVito 6 2023 Tyrod Taylor 5 2024 Daniel Jones 10 2024 Drew Lock 5 2024 Tommy DeVito 2 2025 Jaxson Dart 12 2025 Russell Wilson 3 2025 Jameis Winston 2 2026 Jaxson Dart 2

Una búsqueda que parece no tener fin

Desde 2020, los Giants han utilizado a 11 quarterbacks diferentes, una muestra de la falta de continuidad que ha existido en la posición. Daniel Jones fue quien tuvo más oportunidades, pero no consiguió consolidarse.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie de la lesión ante Rams | AP

Los cambios han llegado por diferentes motivos, desde el nivel de juego hasta las lesiones que han afectado a varios de sus pasadores. El resultado ha sido una constante rotación que ha impedido establecer un proyecto estable en la posición.