Jaxson Dart logró salir por su propio pie, pero fue al vestidor | AP

Los primeros estudios descartaron una lesión ósea y todo apunta a un problema en el ligamento colateral medial

La preocupación se apoderó de los New York Giants durante su visita a Los Angeles Rams, luego de que Jaxson Dart abandonara el partido por una lesión en la rodilla izquierda. El quarterback recibió un fuerte golpe durante la primera serie ofensiva y ya no pudo regresar al encuentro.

Pese a la imagen que generó preocupación entre los aficionados, el gerente general Joe Schoen ofreció una actualización alentadora durante la transmisión de ESPN: “Va a estar bien”, aseguró el directivo cuando fue consultado sobre el estado del joven quarterback.

Así fue la lesión de Jaxson Dart ante los Rams | Captura

Jaxson Dart evita el peor escenario

Dart sufrió el golpe cuando intentaba lanzar un pase en tercera oportunidad y quedó atrapado entre Byron Young y Josaiah Stewart. Su rodilla izquierda se dobló de manera incómoda y el jugador tuvo que ser atendido antes de abandonar el terreno por su propio pie.

Los primeros reportes señalan que el quarterback podría haber sufrido un esguince del ligamento colateral medial, conocido como MCL. Las radiografías realizadas en el SoFi Stadium resultaron negativas, aunque el diagnóstico definitivo dependía de una resonancia magnética.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie de la lesión ante Rams | AP

Dart apenas pudo completar cinco pases durante su participación, con tres envíos acertados para 20 yardas. Después de su salida, Jameis Winston tomó los controles de la ofensiva, mientras el titular permaneció al margen observando el resto del encuentro.

Los Giants esperan conocer el tiempo de recuperación

La lesión llegó en un momento importante para Dart, quien había comenzado la temporada con una actuación destacada frente a los Dallas Cowboys. En la Semana 1 completó 23 de 29 pases para 230 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción.

Durante su temporada de novato, Dart disputó 14 partidos, 12 como titular, y terminó con 2,272 yardas por pase, 15 touchdowns y cinco intercepciones. Además, aportó 487 yardas terrestres y nueve anotaciones por esa vía.

Jaxson Dart, mariscal de campo de Giants | AP

Por ahora, los Giants deberán esperar los resultados de los estudios para conocer con precisión cuánto tiempo estará fuera Dart. Mientras tanto, Nueva York se prepara para afrontar sus próximos compromisos con Winston como posible reemplazo del quarterback titular.