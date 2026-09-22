Jaxson Dart logró salir por su propio pie de la lesión ante Rams | AP

El quarterback sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante la primera serie ante Los Angeles y tuvo que abandonar el encuentro

Jaxson Dart encendió las alarmas de los New York Giants durante el Monday Night Football ante Los Angeles Rams, luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante la primera serie ofensiva del encuentro. El quarterback tuvo que abandonar el campo para ser evaluado.

La lesión ocurrió con 11:20 por jugar en el primer cuarto, cuando Dart recibió un fuerte golpe mientras intentaba lanzar en una jugada de tercera oportunidad. El mariscal quedó tendido sobre el terreno y de inmediato se llevó las manos a la rodilla.

Así fue la lesión de Jaxson Dart ante los Rams | Captura

Dart salió caminando, pero fue enviado al vestidor

Tras ser atendido por los médicos, Dart logró abandonar el campo por su propio pie, aunque lo hizo con una evidente molestia. Primero fue revisado en la carpa médica azul y posteriormente se dirigió al vestidor para continuar con la evaluación.

Los Giants anunciaron inicialmente que el quarterback estaba en duda para regresar al partido, sin revelar una lesión de mayor gravedad. Jameis Winston tomó los controles de la ofensiva de Nueva York después de la salida de Dart.

Dart alcanzó a completar 3 de 5 pases para 20 yardas antes de abandonar el encuentro. La lesión llegó después de un sólido debut de temporada, en el que lanzó para 230 yardas y tres touchdowns en la victoria de los Giants sobre Dallas Cowboys.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie, pero fue al vestidor | AP

Giants esperan más información sobre su quarterback

El golpe se produjo cuando los defensivos Byron Young y Josaiah Stewart presionaron a Dart durante un pase incompleto. El quarterback recibió contacto por arriba y por abajo, y su rodilla izquierda quedó comprometida durante la caída.

Por ahora, los Giants no han informado que Dart padezca una lesión específica más allá del problema en la rodilla izquierda. Su disponibilidad para continuar el partido y, posteriormente, para la Semana 3 dependerá de las evaluaciones médicas.

Jaxson Dart, mariscal de campo de Giants | AP