¡Remontada de locura! Broncos vencen a Rams 30-26 en un cierre de infarto

Denver vino de estar 16 puntos abajo en el tercer cuarto y terminó imponiéndose ante Los Ángeles

Los Denver Broncos protagonizaron una espectacular remontada este domingo por la noche al vencer 30-26 a Los Ángeles Rams, en un partido que tuvo emoción hasta la última jugada.

El equipo del coach Sean Payton llegó a estar 16 puntos abajo durante el tercer cuarto, pero reaccionó a tiempo para darle la vuelta al marcador y conseguir su segunda victoria de la temporada.

La ofensiva de Broncos despertó en la segunda mitad | AP

La ofensiva de Denver comenzó a encontrar espacios mientras la defensiva hacía su trabajo para contener a Matthew Stafford y compañía, preparando un cierre que terminó siendo dramático.

Talanoa Hufanga sella una remontada de película

Cuando los Rams buscaban la anotación que podía devolverles la ventaja, Talanoa Hufanga apareció en el momento más importante de la noche y consiguió su segunda intercepción personal del encuentro.

La defensiva de los Broncos jugó a un buen nivel durante el duelo | AP

El safety atrapó el pase de Stafford a escasos metros de la zona de anotación de Denver y terminó con las aspiraciones de Los Ángeles, sellando así una victoria que parecía imposible algunas horas antes.

Bo Nix también fue protagonista de la remontada al terminar con dos pases de touchdown y una intercepción, además de conseguir otra anotación por la vía terrestre para completar una gran actuación.

La defensiva de Denver apareció en los momentos clave

Bo Nix se lanza para hacer un touchdown | AP

La defensiva de los Broncos también tuvo una noche destacada, pues consiguió cuatro capturas sobre Matthew Stafford y provocó dos intercepciones, una de ellas devuelta hasta las diagonales.

Con este resultado, Denver coloca su marca en 2-1 y toma impulso de cara a la Semana 4, mientras que los Rams deberán analizar cómo dejaron escapar una ventaja de 16 puntos después de tener el control del partido.