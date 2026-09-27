El receptor sufrió una lesión en las costillas durante la primera mitad, mientras que Trent Williams también tuvo que abandonar el encuentro por un problema en el codo

Los San Francisco 49ers sufrieron dos bajas importantes durante su partido ante los Arizona Cardinals, luego de que Mike Evans y Trent Williams abandonaran el terreno de juego por lesión. El receptor fue retirado en camilla durante la primera mitad por un problema en las costillas, mientras que el tackle ofensivo salió posteriormente debido a una lesión en el codo.

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Evans quedó tendido sobre el terreno de juego después de recibir un golpe de Budda Baker en un pase incompleto cerca del final del segundo cuarto. El veterano tardó en incorporarse, pasó brevemente por la carpa médica y posteriormente fue trasladado en camilla para continuar con las evaluaciones. Los Niners confirmaron que no regresaría al encuentro.

Mike Evans, receptor de los San Francisco 49ers, durante partido ante Arizona Cardinals | AP

¿Qué lesión sufrió Mike Evans ante los Cardinals?

La salida representó un nuevo problema físico para Evans, quien una semana antes había abandonado el partido contra Miami debido a una lesión en la cadera. Esa molestia le impidió entrenar miércoles y jueves, aunque consiguió reincorporarse de manera limitada a la práctica del viernes antes de enfrentar a Arizona.

Antes de lesionarse, Evans tuvo participación directa en el buen comienzo ofensivo de San Francisco. En la primera serie atrapó un pase corto y posteriormente entregó el balón a Deebo Samuel en una jugada lateral que terminó en touchdown de 82 yardas. En la siguiente ofensiva recibió un pase de anotación de 23 yardas de Brock Purdy.

El receptor terminó su participación con tres recepciones para 34 yardas y un touchdown. En su primera temporada con San Francisco acumula 12 recepciones, 137 yardas y dos anotaciones. Evans llegó a los 49ers después de pasar gran parte de su carrera con Tampa Bay, etapa en la que fue seleccionado seis veces al Pro Bowl y superó las mil yardas por recepción durante sus primeras 11 temporadas.

Mike Evans y George Kittle, receptor y ala cerrada de San Francisco 49ers, durante partido ante Arizona Cardinals | AP

Trent Williams también sale lesionado y aumenta los problemas de San Francisco

Las malas noticias para los 49ers continuaron durante el tercer cuarto. Trent Williams tuvo que ser llevado en camilla al vestidor debido a una lesión en el codo y el equipo informó inicialmente que su regreso al encuentro estaba en duda. El tackle izquierdo ha sido una de las principales piezas de la línea ofensiva de San Francisco durante las últimas temporadas.

Williams, de 38 años, cuenta con 12 selecciones al Pro Bowl y cinco nombramientos All-Pro. Su posible ausencia obligaría a San Francisco a recurrir a Vederian Lowe, exjugador de los New England Patriots, para ocupar la posición de tackle izquierdo mientras se determina la gravedad de la lesión del veterano.

Las lesiones de Evans y Williams aumentaron los problemas para unos gambusinos que ya llegaron al encuentro con bajas importantes. Ricky Pearsall quedó fuera de la temporada después de someterse a una cirugía de rodilla, De'Zhaun Stibling estará aproximadamente dos meses fuera tras una operación de tobillo y Demarcus Robinson fue colocado en la lista de lesionados por un esguince de tobillo.