El ahora analista de NBC Sports compartió en sus redes sociales un adelanto de la construcción en sus redes

Mike Tomlin está listo para mostrar una faceta completamente diferente a la que exhibió durante casi dos décadas al frente de los Pittsburgh Steelers. El exentrenador de la NFL anunció que este miércoles revelará públicamente la ciudad que construyó en Minecraft, proyecto al que ha dedicado los últimos 12 años.

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El ahora analista de NBC Sports compartió en sus redes sociales un adelanto de la construcción y confirmó que finalmente mostrará el resultado de más de una década dentro del popular videojuego. Tomlin ha reconocido que jugar Minecraft se convirtió en una actividad "terapéutica" y en una manera de alejarse temporalmente de las exigencias de dirigir en la NFL.

Mike Tomlin, con los Pittsburgh Steelers, en la Temporada 2025 | AP

Mike Tomlin mostrará su proyecto de 12 años en Minecraft

La afición de Tomlin por Minecraft permaneció durante años prácticamente alejada del conocimiento público. Lo que comenzó como un pasatiempo terminó convirtiéndose en un proyecto de largo plazo, pues el entrenador aprovechó el videojuego para desarrollar una ciudad durante buena parte de su histórica etapa con los Steelers.

Su anuncio también llega en una nueva etapa profesional. Después de abandonar a Pittsburgh, Tomlin se incorporó como analista a NBC Sports, alejándose de los emparrillados después de haber dirigido ininterrumpidamente a los Steelers desde la temporada 2007.

¿Por qué Mike Tomlin dejó a los Pittsburgh Steelers?

Tomlin decidió terminar su ciclo con los Steelers después de la eliminación del equipo ante los Houston Texans en la Ronda de Comodines de la Temporada 2025 de la NFL. Un día después de la derrota, el entrenador comunicó internamente su decisión de dejar el cargo y posteriormente la franquicia hizo oficial su salida.

El presidente de Pittsburgh, Art Rooney II, agradeció públicamente el trabajo realizado por Tomlin durante sus 19 años como entrenador en jefe. Su salida puso fin a una de las etapas más largas de un mismo entrenador al frente de una franquicia en el deporte profesional estadounidense.

Tomlin tomó las riendas de Pittsburgh en 2007 y durante su trayectoria consiguió llevar a la organización a dos Super Bowls, con un campeonato en la edición XLIII ante los Arizona Cardinals. Además, los Steelers nunca terminaron una temporada regular con récord perdedor durante sus 19 campañas bajo su dirección.