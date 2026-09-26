Trabajadores laboraron en el Maracaná este sábado | AP

El histórico estadio de Río de Janeiro recibió trabajos de última hora para dejar en condiciones el terreno de juego antes del partido de NFL

A menos de 30 horas del histórico duelo entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens, trabajadores del Maracaná continuaban laborando s sobre el césped para dejar listo el escenario.

La superficie natural del estadio había generado preocupación durante las últimas semanas debido a su estado, principalmente por las condiciones de tracción y estabilidad que podrían encontrar los jugadores durante el encuentro.

Existe preocupación por las condiciones del campa para este domingo | AP

El césped del Maracaná bajo la lupa antes del histórico partido

Los trabajadores utilizaron maquinaria e incluso tijeras para recortar las zonas donde el pasto se encontraba demasiado alto. Además, la NFL reforzó el terreno mediante un sistema de costuras para mejorar la resistencia de la superficie.

Las dudas llegaron hasta la NFL Players Association, cuyos expertos estuvieron supervisando las condiciones del campo. La preocupación principal estaba relacionada con un césped que pudiera soltarse y provocar resbalones excesivos durante las jugadas.

Los trabajos en el campo del Maracaná continuaron este sábado | AP

Sin embargo, Nick Pappas, director del campo para la NFL, aseguró este sábado que se realizaron mejoras adicionales y que las condiciones fueron revisadas antes del encuentro.

Cowboys y Ravens se preparan para jugar en Río

El antecedente inmediato tampoco es menor, pues los dos primeros partidos de la NFL en Brasil se disputaron en São Paulo y también existieron cuestionamientos sobre el terreno de juego. En aquella ocasión, algunos jugadores incluso tuvieron que cambiar de tachones para evitar resbalones.

Las zonas del Maracaná ya se encuentran pintadas | AP

El Maracaná utiliza césped 100 por ciento natural, mientras que la cancha de la Neo Química Arena de São Paulo combina superficie natural y sintética, considerada por futbolistas brasileños como una de las mejores del país.