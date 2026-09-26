El mariscal de campo de Chicago sufrió una lesión en el isquiotibial derecho ante los Minnesota Vikings

Caleb Williams quedó fuera… pero solamente -de momento- del Monday Night Football. El mariscal de campo de los Chicago Bears no jugará en el primer horario estelar de la franquicia de la Ciudad de los Vientos ante Philadelphia Eagles, aunque su retorno podría ser la siguiente semana.

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El quarterback de tercer año sufrió una lesión en el isquiotibial derecho ante los Minnesota Vikings, en el último cuarto del partido. De acuerdo con Ben Johnson, entrenador en jefe de los Osos, el mariscal de campo será evaluado semana a semana; aunque para el duelo ante Philadelphia, el titular será Tyson Bagent.

Caleb Williams a punto de lanzar un pase en el juego de los Bears contra los Vikings | AP

La Temporada 2026 de Caleb Williams

Después del gran sabor de boca que dejaron Caleb y los Bears en 2025, la expectativa en Chicago incrementó a niveles superlativos. Sin embargo, en la temporada baja, varios rumores sobre una mudanza de la franquicia a Indiana comenzaron a partir corazones en la Ciudad de los Vientos, pero eso no cambió para nada las expectativas para la campaña 2026 de los Osos.

¿Cómo definir el primer partido de Chicago en la Temporada 2026? La respuesta es sencilla. Apoteósico. Los Bears tuvieron una ofensiva letal ante los Carolina Panthers en la Semana 1 de la NFL, con un Caleb Williams que demostró porque ganó el Trofeo Heisman y porque es uno de los prospectos más importantes de la mejor liga del mundo en los últimos años.

Ante las Panteras, Williams tuvo un partido de 269 yardas con dos anotaciones por pase y dos más por tierra. El mariscal de campo de Chicago lanzó 29 pases y completó 21; además obtuvo un rating de quarterback de 124.1.

Caleb Williams, mariscal de campo de los Chicago Bears, festejando un touchdown ante los Carolina Panthers | AP

¿Cuándo puede regresar Caleb Williams?

Tal y como lo comentó Ben Johnson el pasado lunes, Caleb Williams estará catalogado semana a semana, ya que después de una resonancia magnética, los resultados fueron "algo alentadores". El próximo partido de los Bears será ante los New York Jets, en la Campo del Soldado.

"En este momento, él está explorando todas las vías disponibles para recuperarse. Veremos cómo evoluciona. Esto es lo que sé: este chico es un poco diferente al ser humano promedio. Lo dije anoche y lo reafirmo. Él se recupera —ya lo ha hecho en el pasado— mucho más rápido de lo que la gente anticipa, así que no voy a establecer un plazo concreto. Diremos que es una situación de semana a semana. Él va a afrontar esto con todo lo que sabe", aseveró Johnson.