Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, en acción de juego | AP

El mariscal de campo se perdió el último partido ante Arizona por una lesión en el glúteo

El quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, jugará el domingo contra los Washington Commanders después de perderse el último partido de Seattle por una lesión en el glúteo que sufrió en el debut de la temporada.

"Sam va a jugar. Está listo, ha hecho un gran trabajo", afirmó el viernes el entrenador Mike Macdonald.

Darnold se lesionó en la primera serie ofensiva de los Seahawks en su victoria inaugural de la temporada por 13-10 sobre los Patriots. El suplente Drew Lock tomó el relevo y fue titular en la victoria del domingo pasado por 31-7 en Arizona.

Sam Darnold siendo capturado por la defensa de los Patriotas | AP

La Temporada 2025 de Sam Darnold

Darnold no se perdió ningún partido la campaña pasada, cuando lideró a los Seahawks a un título de Super Bowl. Lanzó para 4.048 yardas con 25 touchdowns y 14 intercepciones, mientras Seattle ganó 14 partidos de temporada regular, un récord de la franquicia.

"Se ve muy bien. Vamos a toda marcha. Es un milagro médico que haya vuelto", comentó Macdonald.

Hubo preocupación después de que Darnold fuera capturado en el debut por Dre'Mont Jones, de Nueva Inglaterra. Recibió tratamiento en la banda antes de salir cojeando hacia el vestuario y luego ser trasladado al hospital.

Sam Darnold siendo derribado por la defensa de los Patriotas | AP

Las palabras de Sam Darnold tras su regreso

Al principio se creyó que Darnold tenía una lesión en la cadera, pero una resonancia magnética posteriormente descartó esa posibilidad. Regresó a entrenar el miércoles.

"Muchas emociones diferentes. Muchas posibilidades, en cuanto a cuánto tiempo estaría fuera y posibilidades de distintas lesiones", explicó Darnold el jueves, sobre su estado mental tras la lesión.

Los Seahawks (2-0) han estado bien hasta ahora con Lock, quien ha lanzado cuatro pases de touchdown —todos al receptor estrella Jaxon Smith-Njigba—.