Jacob Rodríguez agradece el apoyo de la afición mexicana en su inicio con Dolphins

El linebacker de ascendencia mexicana reconoció el cariño que ha recibido de los aficionados mexicanos

Jacob Rodríguez ha comenzado con el pie derecho su carrera en la NFL, pues el linebacker de los Miami Dolphins se ha convertido en uno de los jugadores más productivos de la defensiva durante las primeras dos semanas.

El jugador de ascendencia mexicana suma 22 tacleadas totales, ocho de ellas individuales y 14 asistencias, aunque Miami no ha podido acompañar su producción con victorias y marcha con marca de 0-2.

Jacob Rodríguez en un duelo frente a los 49ers | AP

El cariño de México ya llegó hasta Miami

Rodríguez, seleccionado por los Dolphins en la segunda ronda del Draft de 2026, también ha comenzado a sentir el respaldo de los aficionados mexicanos que siguen de cerca sus primeros pasos en la NFL.

El linebacker contó que incluso recibió un detalle especial de aficionados mexicanos, una bandera firmada que decidió llevar consigo y colocar en su habitación como recuerdo del apoyo que ha recibido.

Jacob Rodríguez ha iniciado de forma sólida su carrera en la NFL | Especial

“Sí, hay mucho apoyo, de hecho cuando aquí, me regalaron una bandera firmada por todos y la colgué en mi cuarto y bueno, es muy bonito recibir todo el apoyo y cariño que me han mostrado así que solo espero poder hacer todo lo que pueda para devolverles ese cariño”, declaró.

Rodríguez responde dentro del campo

La respuesta de Rodríguez en el terreno de juego ha sido inmediata, pues en su debut contra Las Vegas Raiders registró 14 tacleadas, cinco individuales y nueve asistencias, convirtiéndose en uno de los protagonistas defensivos de Miami.

Dolphins cayó en su debut frente a Las Vegas | AP

Una semana después, ante los San Francisco 49ers, el linebacker volvió a superar las ocho tacleadas, con tres individuales y cinco asistencias, para llegar a 22 en apenas dos partidos como profesional.