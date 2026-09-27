El quarterback de Chicago sufrió un problema de grado 2 en los isquiotibiales

Los Chicago Bears recibieron un duro golpe luego de que se confirmara que Caleb Williams podría estar fuera de actividad entre tres y cuatro semanas debido a una lesión de grado 2 en los isquiotibiales, de acuerdo con información de fuentes de la liga citadas por ESPN y NFL Network.

¿Qué le pasó a Williams?

Williams sufrió la lesión durante el partido ante los Minnesota Vikings, correspondiente a la Semana 2, cuando cayó al terreno de juego sin contacto físico y comenzó a mostrar fuertes molestias. El quarterback tuvo que abandonar el encuentro en el último cuarto y fue retirado del campo en el carrito de asistencias.

Los Bears descartaron oficialmente a su mariscal de campo para el duelo de la Semana 3 ante los Philadelphia Eagles, programado para el Monday Night Football. Sin embargo, el equipo había evitado revelar el alcance exacto de la lesión para mantener cierta ventaja competitiva.

Caleb Williams de Chicago Bears | AP

¿Cuándo podría regresar Caleb Williams?

Aunque los médicos consideran que una lesión de este tipo suele requerir entre tres y cuatro semanas de recuperación, el panorama de Williams todavía podría cambiar. El entrenador Ben Johnson destacó que el quarterback suele recuperarse más rápido de lo esperado y aseguró que su situación será evaluada semana a semana.

Este chico es un poco diferente al ser humano promedio. Lo dije anoche y lo reafirmo. Él regresa (lo ha hecho en el pasado) mucho más rápido de lo que la gente anticipa, así que no voy a establecer un plazo concreto", explicó Johnson.

Además, Williams ya había sufrido una lesión en el mismo isquiotibial durante su etapa universitaria. En esta ocasión, una de las posibles causas del dolor habría sido la ruptura de tejido cicatricial de una lesión anterior, situación que puede provocar fuertes molestias, aunque no necesariamente representa daños a largo plazo.

Quarterback de Chicago Bears, Caleb Williams | AP

¿Quién será el quarterback de los Bears?

La situación de Chicago se complicó todavía más debido a Tyson Bagent. El quarterback suplente informó al equipo que presentaba síntomas relacionados con una conmoción cerebral y fue colocado en el protocolo correspondiente de la NFL, por lo que su participación ante Philadelphia permanece en duda.

Hasta el sábado, Bagent continuaba dentro del protocolo de conmociones, aunque participó plenamente en el entrenamiento. Si no recibe el alta, Case Keenum podría convertirse en el titular de los Bears. El veterano de 38 años no inicia un partido desde la temporada 2023, cuando pertenecía a los Houston Texans.

Si Williams cumple con el periodo de recuperación estimado de tres semanas, se perdería los encuentros ante Eagles, New York Jets y Green Bay Packers. El partido de la Semana 6 frente a Atlanta Falcons aparece como una posible fecha para su regreso, especialmente porque Chicago no lo colocó en la lista de reservas por lesión.