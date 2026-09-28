Dolphins pierden a De'Von Achane por el resto de la temporada 2026 | AP

El corredor de Miami sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante la derrota ante los Chiefs y será una baja sensible para el equipo de Florida

Los Miami Dolphins recibieron un duro golpe en la temporada 2026 de la NFL. El corredor De'Von Achane sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante la derrota del domingo ante los Kansas City Chiefs, por lo que se perderá el resto de la campaña, de acuerdo con información de fuentes citadas por Adam Schefte e Ian Rapoport.

La lesión representa una baja importante para la ofensiva de Miami, que pierde a uno de sus jugadores más explosivos apenas en las primeras semanas de la temporada. Achane abandonó el encuentro después de lesionarse en su tercer acarreo, cuando fue tacleado por el profundo de Kansas City, Alohi Gilman.

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De'Von Achane sufrió una grave lesión ante Kansas City

El corredor tardó en levantarse tras la jugada, aunque logró abandonar el terreno de juego por su propio pie y fue acompañado a la carpa médica. Minutos después, salió de la zona de atención y se dirigió al vestidor para someterse a pruebas adicionales, antes de ser descartado para el resto del partido.

Al finalizar el encuentro, el entrenador en jefe de los Dolphins, Jeff Hafley, reconoció que las primeras señales no eran alentadoras, aunque evitó ofrecer un diagnóstico definitivo en ese momento.

“Para ser muy sincero, la situación no parece muy optimista en este momento. Pero no puedo dar más detalles hasta que los tenga”, señaló el estratega.

De'Von Achane ante Kansas City Chiefs | AP

Miami pierde a una de sus principales armas ofensivas

De'Von Achane acumulaba 127 yardas terrestres en 34 acarreos durante los primeros tres partidos de la temporada 2026. Su ausencia representa un desafío para los Dolphins, que deberán buscar alternativas para cubrir la producción de uno de sus principales corredores.

El golpe llega después de que el jugador firmara la mejor campaña de su carrera en 2025, cuando consiguió mil 838 yardas desde la línea de golpeo y 12 touchdowns, números que le permitieron conseguir su primera selección al Pro Bowl.