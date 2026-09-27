VIDEO: La actriz Bárbara Islas denuncia supuesto acoso de un fan desde hace más de siete años

La artista asegura que un hombre identificado como Miguel ‘N’ habría buscado a su familia en Puebla

Bárbara Islas hizo un llamado público a las autoridades después de denunciar que desde hace más de siete años es víctima de presunto acoso y acecho por parte de un hombre al que identificó como Miguel ‘N’. La actriz y conductora relató que la situación comenzó aparentemente como una relación normal entre una figura pública y un seguidor, pero que con el paso del tiempo los acercamientos se habrían vuelto cada vez más invasivos, hasta alcanzar a integrantes de su familia y sus espacios personales.

El caso volvió a generar preocupación recientemente después de que Islas aseguró haber visto nuevamente al hombre afuera de las instalaciones de Televisa. A esto se sumaron mensajes que, según su testimonio, fueron enviados directamente a una de sus hermanas y que ella interpretó como una amenaza, motivo por el cual decidió hacer nuevamente público lo ocurrido y pedir que las autoridades intervengan antes de que la situación escale.

Bárbara hizo un llamado a las autoridades después de denunciar que desde hace siete años es víctima de presunto acoso / Especial

¿Cómo comenzó el supuesto acoso contra Bárbara Islas?

De acuerdo con el relato de la propia actriz, todo comenzó con un comportamiento que en un principio parecía el de cualquier fan. El hombre acudía a eventos y lugares donde ella se presentaba, le pedía fotografías y buscaba acercarse a ella.

Con el tiempo, aseguró, la conducta comenzó a cambiar y las peticiones se volvieron más incómodas. Islas explicó que el supuesto admirador buscaba un contacto cada vez más cercano y que posteriormente comenzó a reaccionar de forma agresiva contra otras personas que intentaban acercarse a ella durante sus apariciones públicas.

La preocupación aumentó cuando, según la versión de Bárbara, el hombre comenzó a seguirla fuera del ámbito profesional y llegó hasta las inmediaciones de su domicilio en la Ciudad de México.

La actriz aseguró que en una ocasión recibió una llamada de una persona encargada de su seguridad para advertirle que el hombre estaba afuera de su casa y quería entrar. Islas dijo que pidió apoyo de la policía, pero que en ese momento le indicaron que no podían intervenir porque él permanecía en la vía pública.

La actriz mencionó que su supuesto acosador fue identificado como Miguel ‘N / Especial

El supuesto acosador habría buscado a su familia en Puebla

Uno de los episodios que más alarmó a Bárbara ocurrió, según su testimonio, cuando el hombre comenzó a buscar también a su familia en Puebla, estado de donde ella es originaria.

Islas relató que el supuesto acosador se presentó en varias ocasiones en el domicilio de su madre y sus hermanas. En una de ellas, dijo, habría conseguido entrar hasta la habitación de su mamá para expresarle que quería casarse con la actriz.

En otro episodio, Bárbara señaló que el hombre encontró a su madre en la cochera acompañada de otra persona y presuntamente pidió que la acompañante se retirara para poder hablar a solas con ella.

Después del fallecimiento de su madre, la actriz aseguró que el hombre volvió a presentarse en el domicilio y preguntó a una trabajadora por ella, por sus hermanas y por diferentes aspectos de su vida personal.

Islas relató que el supuesto acosador se presentó en varias ocasiones en el domicilio de su madre / Especial

Bárbara Islas denuncia hostigamiento en redes sociales

La conductora también afirmó que el presunto acoso se trasladó a plataformas digitales. Según explicó, el hombre habría realizado publicaciones relacionadas con ella en X, Facebook e Instagram, además de dirigir insultos contra exparejas, familiares y compañeros de trabajo.

La actriz sostiene que el comportamiento no se ha limitado a encuentros presenciales, sino que ha mantenido una presencia constante en redes y alrededor de personas cercanas a ella.

Bárbara ya había hablado públicamente del caso desde 2022, cuando denunció que este hombre la seguía a ella y a integrantes de su familia. En agosto de 2026 volvió a abordar el tema durante una entrevista, donde aseguró que el presunto acosador continuaba buscándola y que incluso había conseguido números telefónicos de personas cercanas.

Mensajes a su hermana encendieron nuevamente las alertas

La situación adquirió una dimensión todavía más preocupante cuando, según Bárbara, el hombre envió mensajes directamente a una de sus hermanas. La actriz afirmó que esos textos contenían una advertencia que hizo aumentar su temor por la seguridad de ambas: "ya no va a tener piedad ni de ella ni de Bárbara".

El mensaje fue uno de los elementos que motivaron a la conductora a levantar nuevamente la voz y pedir apoyo público.

La reciente aparición del hombre afuera de Televisa también elevó la preocupación de Islas, quien señaló que el caso ya no puede tratarse únicamente como el comportamiento incómodo de un admirador, sino como una situación que, desde su perspectiva, representa un riesgo real.

Bárbara Islas pide ayuda a las autoridades

Ante la situación, la actriz pidió a las autoridades capitalinas atender los casos de acecho y avanzar en herramientas legales que permitan intervenir antes de que exista una agresión mayor.

"Pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores. Así que yo pregunto, ¿quién va a actuar primero, las autoridades o él?", cuestionó la conductora preocupada.

Su llamado también estuvo relacionado con la denominada Ley Valeria, iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento y sanción del acecho. Islas señaló que este tipo de conductas pueden convertirse en la antesala de delitos de mayor gravedad y pidió que no sea necesario esperar a que ocurra una agresión física para que las víctimas puedan recibir protección.

¿Qué es la Ley Valeria que menciona Bárbara Islas?

La llamada Ley Valeria ha sido impulsada para establecer mecanismos legales específicos contra el acecho persistente, particularmente cuando una persona sigue, vigila, contacta o busca repetidamente a otra sin su consentimiento y ese comportamiento provoca temor o altera su vida cotidiana.

Bárbara utilizó su caso para poner nuevamente el tema sobre la mesa, asegurando que las personas que enfrentan situaciones de este tipo pueden encontrarse con dificultades para conseguir una intervención de las autoridades cuando todavía no existe una agresión física directa.

La actriz sostiene que precisamente esa es una de las razones por las que decidió hablar públicamente después de tantos años: visibilizar que el seguimiento constante, la búsqueda de familiares y los mensajes intimidatorios pueden representar señales que necesitan ser atendidas antes de que la situación empeore.

Bárbara Islas ya había denunciado públicamente el caso

Aunque su reciente mensaje provocó una nueva ola de preocupación, no se trata de la primera ocasión en que Bárbara Islas expone públicamente lo que asegura estar viviendo.

Desde 2022 había señalado que un hombre seguía sus movimientos y los de su familia, mientras que en agosto de 2026 volvió a hablar sobre el tema en televisión. En aquella ocasión afirmó que el presunto acosador había logrado obtener teléfonos de integrantes de su familia y que ella había tenido que modificar hábitos de su vida cotidiana por temor a encontrárselo.