TikTok integrará la Línea 079 para mujeres que busquen ayuda por violencia en México

La plataforma mostrará un recurso directo de apoyo cuando las usuarias realicen búsquedas de apoyo / Especial

Se podrá consultar temas como feminicidio, violencia de género, acoso sexual y otros términos sensibles

TikTok anunció una nueva alianza con la Secretaría de las Mujeres para facilitar el acceso a orientación y atención especializada para mujeres en México que puedan encontrarse en una situación de violencia. Como parte de esta colaboración, la plataforma incorporará la Línea de las Mujeres 079, opción 1, dentro de sus recursos de ayuda.

La herramienta estará disponible en momentos específicos, particularmente cuando una persona realice búsquedas relacionadas con temas sensibles como “feminicidio”, “violencia de género”, “violencia contra las mujeres” o “acoso sexual”, entre otros términos vinculados con situaciones de riesgo o agresión.

TikTok anunció una nueva alianza con la Secretaría de las Mujeres / Magnific

¿Cómo funcionará la ayuda de TikTok para mujeres?

Cuando una persona busque alguno de estos conceptos dentro de TikTok, la plataforma mostrará un recurso especial que permitirá acceder a la Línea de Bienestar para las Mujeres, donde se podrá recibir un primer acompañamiento y posteriormente ser canalizada a las instancias correspondientes.

La intención es que quienes estén atravesando una situación complicada encuentren una opción de ayuda sin necesidad de salir de la búsqueda o navegar por diferentes sitios para localizar información de contacto.

Este mecanismo busca aprovechar la presencia cotidiana de TikTok en la vida de millones de personas para acercar herramientas útiles en momentos en los que una usuaria podría necesitar orientación inmediata.

La plataforma incorporará la Línea de las Mujeres 079, opción 1, dentro de sus recursos de ayuda / Magnific

TikTok se suma a acciones contra la violencia digital

La incorporación de la Línea 079 forma parte de las medidas derivadas del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, impulsado por la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

TikTok se sumó este año a este acuerdo con el objetivo de contribuir a la prevención y atención de las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas, particularmente dentro de espacios digitales donde también pueden presentarse situaciones de acoso, amenazas o agresiones.

La estrategia busca fortalecer la colaboración entre autoridades y plataformas tecnológicas para que los espacios digitales cuenten con mecanismos de orientación y acompañamiento más accesibles.

Es el Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital / Magnific

¿Qué tipo de apoyo brindará la Línea 079?

La Línea de las Mujeres 079, opción 1, está diseñada para ofrecer un primer contacto de orientación a mujeres que necesiten apoyo. A partir de ese contacto, las personas podrán recibir acompañamiento inicial y ser canalizadas hacia las instituciones correspondientes dependiendo de la situación que enfrenten.

La incorporación del recurso dentro de TikTok pretende reducir la distancia entre una búsqueda relacionada con violencia y el acceso real a un canal de atención.

TikTok mantiene colaboración con organizaciones en México

Esta iniciativa también se suma a otras acciones que TikTok ha desarrollado en México durante los últimos años.

La plataforma mantiene desde hace cuatro años una colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, mediante la cual acerca recursos locales y especializados a personas que pueden necesitarlos.

Con la participación de la Secretaría de las Mujeres, TikTok amplía ahora este esquema de colaboración y agrega un nuevo recurso directamente relacionado con la atención de mujeres, adolescentes y niñas.

¿Por qué TikTok decidió implementar esta herramienta?

La plataforma reconoce que millones de mujeres utilizan TikTok para compartir experiencias, aprender, crear contenido y participar en conversaciones sobre temas sociales.

Por ello, la empresa señaló que trabaja constantemente en herramientas, alianzas y recursos que permitan crear un entorno digital más seguro, especialmente cuando se trata de situaciones relacionadas con violencia o vulnerabilidad.