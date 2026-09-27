Pese a que el partido se complicó un poco para los 49ers, el conjunto gambusino supo manejar los últimos momentos

¿Lo tienen en su fantasy? ¡Felicidades! Brock Purdy regaló otra actuación sobresaliente con los San Francisco 49ers. Pese a un inicio de temporada dubitativo -como lo es cada año con la franquicia de la bahía-, los gambusinos derrotaron a los Arizona Cardinals para colocarse 3-0, estar en la cima de su división y tener una marca positiva contra sus rivales en el salvaje Oeste de la Nacional.

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Tal y como se esperó desde el comienzo del juego, los gambusinos dominaron a placer al Pájaro Rojo y las jugadas de la chistera salieron desde el principio. Kyle Shanahan mostró una vez más que es una de las mentes ofensivas más brillantes de los últimos años y, con una jugada apoteósica de Mike Evans y Deebo Samuel, los Niners tomaron la ventaja en Santa Clara.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco 49ers, en victoria ante Cardinals | AP

¿Cómo siguió el duelo entre 49ers y Cardinals?

En el segundo cuarto del partido, fue el propio Evans quien anotó el segundo touchdown de San Francisco, aunque después tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión. La ventaja al medio tiempo fue de 17-6, misma que Arizona nunca logró alcanzar, pero sí recortar.

San Francisco inició la segunda mitad con un drive espectacular, en el que recorrieron todo el campo y lo culminaron con una anotación de Christian McCaffrey. Sin embargo, después de eso, los Cardinals, de la mano del joven Jeremiyah Love, y el veterano Jacoby Brissett, se pusieron en partido.

Christian McCaffrey, corredor de San Francisco 49ers, anotando un touchdown ante Arizona | AP

El final del partido en Santa Clara

Pese a que los Cardinals lograron estar abajo por una sola posesión, la conexión Purdy Kittle se hizo presente en el último cuarto del encuentro. El mariscal de campo encontró en dos ocasiones al ala cerrada en las diagonales, lo que provocó la ventaja final de 36-30 a favor de los San Francisco 49ers.

Brock Purdy volvió a brindar una actuación pletórica en la bahía, tal y como lo hizo una semana antes ante los Miami Dolphins. El mariscal de campo de San Francisco terminó con 297 yardas, 15 pases completos en 27 intentos, cuatro pases de touchdown y un rating de 133.8.