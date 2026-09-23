El mariscal de campo de los 49ers tuvo otro juego casi perfecto

Brock Purdy tuvo una actuación destacada en la Semana 2 de la temporada de la NFL. Pese a que no necesito hacer mucho para ayudar a su equipo a imponerse a los Miami Dolphins el QB brilló con 20 pases completos, para una efectividad del 90.9 %, acumuló 287 yardas por pase, dos pases de anotación y uno más por tierra. Este desempeño lo puso por encima de históricos jugadores como Kurt Warner y Roger Stabauch.

Su buena actuación se reflejó en el índice de pasador, que terminó en 149.1, una cifra cercana a la perfección. Con este resultado, además de poner a los 49ers colocaron su récord en 2-0 en el inicio de una temporada llevó a Purdy a sumar su octavo juego con 140 o más de rating, siendo así, el jugador con más juegos de este tipo en la historia de la NFL.

Brock Purdy celebrando anotación ante los Miami Dolphins | AP

Purdy establece nuevas marcas en la NFL

Durante el partido ante los Dolphins, Brock Purdy se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en completar al menos el 90 % de sus pases, lanzar para 285 o más yardas y dos touchdowns, además de conseguir una anotación mediante una carrera en el mismo encuentro.

Purdy también amplió su colección de actuaciones con un índice de pasador elevado. Con el 149.1 conseguido frente a Miami, llegó a 13 partidos en su carrera con una calificación de 130.0 o superior durante sus primeras cinco temporadas en la NFL.

Brock Purdy haciendo la seña de primero y 10 en el juego ante los Rams | AP

Esa cifra le permitió superar a Russell Wilson, quien acumuló 12 encuentros con un índice de pasador de al menos 130.0 durante sus primeras cinco campañas.

El quarterback de San Francisco también incrementó a ocho el número de partidos en los que ha registrado un índice de pasador de 140.0 o superior. De acuerdo con los registros mencionados, se trata de la mayor cantidad para un mariscal de campo durante sus primeras cinco temporadas.

Con esta estadística, Purdy dejó atrás a Ben Roethlisberger, Roger Staubach y Kurt Warner, quienes registraron siete partidos con un índice de pasador de al menos 140.0 durante ese periodo de sus respectivas carreras.

Los juegos casi perfectos de Purdy

Cabe destacar que, cinco de los ocho juegos casi perfectos de Brock Purdy llegaron en el 2023, cuando el equipo logró llegar hasta el Super Bowl. Además, el QB no ha sido muy exigido en estos juegos pues sólo dos veces tuvo que lanzar para más de 20 pases y nunca ha lanzado más de 25 ocasiones en este tipo de encuentros.

Además de los pocos pases lanzados por Purdy en dichos encuentros, el mariscal de campo también se ha visto beneficiado por un gran juego terrestre en estos partidos. Esto debido a que en seis de los ocho partidos los corredores (sin contar al propio QB) han aportado más de 100 yardas. De hecho, en en cinco juegos aportaron más de 120.

El tema más destacado para el QB en estos partidos es el evitar entregar el balón, ya sea por intercepción o fumble, el QB ha evitado estas equivocaciones y ha destacado en la precisión, aunque fueran pocos pases lanzados.

Brock Purdy llevando el balón por tierra en el Juego de Semana 2 de la temporada 2026 | AP