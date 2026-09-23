El equipo de los Ángeles arrancó la campaña con dos derrotas al hilo y el panorama no parece mejorar

La temporada ha iniciado de la peor manera posible para los Chargers de Los Ángeles. El equipo de Jim Harbaugh ha quedado a deber al perder sus primeros dos partidos y, lo que es peor, fueron ante rivales que, en el papel, eran inferiores a ellos. Ahora, el panorama no parece mejorar.

Un triste arranque

En una nueva temporada bajo el mandato de Harbaugh y con Justin Herbert comandando la ofensiva, se esperaba que el equipo angelino volviera a competir por estar entre los siete mejores de la AFC y ya en postemporada poder pelear por acceder al Super Bowl. Sin embargo, tras dos semanas, la realidad es otra.

Jim Harbaugh, entrenador en jefe de los Charges, previo al partido ante los Raiders | AP

En su primer partido, los Chargers perdieron ante los Arizona Cardinals, un equipo que muchos creían que podían terminar con un récord de 0-16. En dicho juego Herbert lanzó una intercepción y la ofensiva de Arizona superó a la de Los Ángeles en todas las categorías.

Una semana después, ante los Raiders, el QB no pudo superar las 200 yardas y terminó el juego con dos intercepciones y tres balones sueltos, mientras que la defensiva permitió que Kirk Cousins lanzara tres pases de anotación

El futuro pinta más complicado

Desafortunadamente para los Chargers, los primeros dos juegos parecían ser los más sencillos para que el equipo se llevara la victoria pues, los siguientes siete juegos serán ante rivales que apuntan a pelear por llegar al Super Bowl.

En la Semana 3, los Chargers deberán visitar a los 2-0 Buffalo Bills, los cuales tienen una de las mejores ofensivas de toda la NFL, mientras que en la Semana 4, volverán a jugar de visita, esta vez ante los campeones Seattle Seahawks, un equipo que viene de aplastar a los Cardinals y que podrían volver a contar con Sam Darnold.

Josh Allen celebrando su quinta anotación ante los Lions | AP

Los siguientes dos juegos de los Chargers no bajarán de intensidad pues serán divisionales y ante dos candidatos al Super Bowl. Primero recibirán a los Broncos, un equipo que estuvo a un paso del Super Bowl y más tarde deberán visitar Arrowhead para enfrentarse a unos Chiefs que ya cuentan con Mahomes y siguen invictos.

Para la Semana 6, el equipo tendrá que realizar otra visita complicada. Pese a que se quedará en Los Ángeles, el equipo de Harbaugh y Herbert se medirá ante los Rams que apuntan a contar tanto con Aaron Donald, así como con Myles Garrett en la defensiva y que posiblemente Puka Nacua esté listo para dicho juego.

Aaron Donald en su primer partido con los Rams tras regresar del retiro | AP

El cuadro angelino podrá contar con un descanso antes de tener que afrontar otros dos partidos de suma complejidad. En la Semana 7, los Chargers tendrán su descanso, lo que les dará dos semanas para poder alistar su juego ante una de las mejores defensas de la NFL, en los Houston Texans.

Finalmente, sus siete juegos de alto calibre concluirán con un juego ante los Baltimore Ravens. Con este calendario, no debería sorprender a nadie que los Chargers tuvieran un récord de 0-9 casi para Thanksgiving. Aunque hay posibilidades de que sumen victorias, también pueden perder todos los juegos.

Final de temporada

Los Chargers tendrán juegos ante los Jets, Buccaneers y Dolphins por lo que un 0-16 parece imposible, pero con juegos también ante los 49ers, Patriots, y tres más de división, es posible que cinco victorias sea su límite.