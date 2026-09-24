El tackle defensivo necesitará cirugía de rodilla y se suma a una larga lista de bajas que ya golpea a varias posiciones del equipo

Los 49ers de San Francisco perdieron a otro colaborador clave cuando colocaron al tackle defensivo C.J. West en la lista de lesionados el miércoles por una lesión de rodilla.

West fue titular en los dos primeros partidos de la temporada después de que Alfred Collins sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su campaña justo antes del debut. Pero ahora West está fuera y necesitará cirugía debido a fragmentos óseos en la rodilla. El entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, comentó que espera que West pueda regresar más adelante esta temporada.

San Francisco 49ers consiguió su segunda victoria de la temporada ante Dolphins | AP

San Francisco sin James Thompson Jr.

San Francisco también está sin el tackle defensivo James Thompson Jr., quien salió del partido de la semana pasada con un esguince alto de tobillo que lo dejará fuera durante varias semanas y que también podría llevarlo a pasar un tiempo en la lista de lesionados.

“Cada vez que tienes cinco tackles defensivos que entran en el equipo y te quedas con dos de ellos después de dos partidos, eso siempre es motivo de preocupación para cualquiera”, manifestó Shanahan.

Los 49ers han tenido varias áreas de inquietud en cuanto a lesiones, y el equipo también está sin tres de sus principales receptores. El titular proyectado Ricky Pearsall se sometió a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada al inicio del campamento de entrenamiento; el novato De’Zhaun Stribling fue operado del tobillo después de la Semana 1 y se espera que esté en la lista de lesionados durante unos dos meses; y Demarcus Robinson sufrió un esguince alto de tobillo la semana pasada que podría requerir una estancia en la lista de lesionados.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, ante los Miami Dolphins| AP

¿Quiénes son los que esperan regresar?

Los Niners ya tienen a varios otros jugadores en la lista de lesionados que se espera que regresen sanos esta temporada, incluidos el receptor Christian Kirk (pantorrilla), el esquinero Nate Hobbs (ingle), el liniero ofensivo Austen Pleasants (rodilla), el liniero defensivo Sam Okuayinonu (pie) y el linebacker Nick Martin (isquiotibiales).

Si Robinson y Thompson pasan a la lista de lesionados, los 49ers tendrían a nueve jugadores en esa lista con posibilidades de volver esta temporada, pero solo pueden activar a ocho durante la temporada regular. San Francisco obtendría dos activaciones más en los playoffs si el equipo llegara hasta esa instancia.

“Por eso no es tan simple como poner a todos en la lista de lesionados con regreso, porque entonces, eventualmente, no vas a poder recuperar a uno”, explicó Shanahan. “Al final se nos van a acabar, así que eso es lo que estamos tratando de equilibrar: ver cómo están esos muchachos esta semana. Lo más probable es que vayan a la lista de lesionados, pero todavía lo estamos equilibrando porque tenemos que tomar decisiones al respecto en las que ahora mismo no estoy totalmente metido. Pero sí, es complicado y tenemos que adivinar”.