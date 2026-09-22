El dueño y gerente general de los Vaqueros reiteró su ilusión de jugar en territorio mexicano

Los Dallas Cowboys se alistan para disputar su primer partido internacional en más de una década. El equipo viajará esta semana a Río de Janeiro para enfrentarse a los Baltimore Ravens en el juego de Semana 3, sin embargo, dentro del equipo, ya piensan en un nuevo viaje el cual podría ser en México.

El juego en Brasil será tan sólo el segundo fuera de los Estados Unidos para el equipo de la Estrella Solitaria. Su único antecedente en un juego internacional se dio en el 2014, cuando se midieron ante los Jacksonville Jaguars en Londres.

Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se enfrentarán en Río de Janeiro | X @NFLBrasil

Esta semana, el equipo viajará a Brasil para volver a jugar fuera de México, sin embargo, previo a su vuelo a sudamérica, el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, habló sobre tener que disputar juegos fuera de Estados Unidos.

Pese a que muchos equipos y jugadores han expresado su malestar con tener que viajar muchas horas para poder disputar los juegos internacionales, Jerry Jones celebró poder jugar en Río este año pues considera que 'era su turno'. Además mostró un nuevo interés en jugar en México

"Nos tocaba a nosotros. Existe una especie de calendario que determina cuándo debe jugar cada equipo a nivel internacional. Y este era nuestro turno. Así que me parece bien", comentó el dueño y gerente general del equipo para 105.3 The FAN

Jerry Jones, dueños de los Cowboys Dallas | AP

Jerry Jones quiere jugar en México

Pese a que no hay fechas confirmadas para que los Cowboys jueguen en México, el empresario afirmó que quieren jugar en México. Jones destacó el apoyo que han recibido en México y su ilusión de poder disputar un partido en el Estadio Azteca.

"Si miramos hacia el futuro y nos preguntamos qué opinamos al respecto... Sin duda, nuestra preferencia es jugar en México. Siempre nos ha encantado jugar en México. Y mantenemos presencia allí siempre que podemos... Así que, si pudiéramos elegir libremente, México es el lugar donde nos gustaría jugar partidos", añadió el empresario

Jerry Jones, dueños de los Cowboys | AP

Los elogios al Estadio Azteca

Hay que recordar que, desde que se confirmó el regreso de México al calendario de la NFL, el dueño de los Vaqueros ha insistido que quiere llevar al equipo a jugar en territorio mexicano, especialmente en el Estadio Azteca.

“Si vamos a ceder un partido, quiero que sea para jugar en México,", llegó a comentar en el 2024 y, este mismo año en temporada baja comentó, "¿Cuándo vamos a México? Esa es una gran pregunta, cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Dallas Cowboys allá", aseguró Jerry Jones.

Jerry Jones en un partido de los Dallas Cowboys | AFP

¿Cowboys puede jugar en México?

Hay una importante posibilidad de que Cowboys jueguen en México. Más allá de los comentarios de Jones, la NFL tiene todavía dos años de acuerdo con el Estadio Banorte para recibir partidos de la temporada regular. Ante esto, Dallas puede ser uno de los cuatro equipos que viaje a la capital azteca para uno de estos encuentros.