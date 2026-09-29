La temporada 2026 de la NFL apenas comienza a tomar forma, pero ya hay cinco equipos que viven una situación complicada, luego de que Houston Texans, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Tennessee Titans y Tampa Bay Buccaneers tienen marca de 0-3.
Tres semanas sin ganar representan un duro golpe para cualquier equipo, especialmente porque cada vez queda menos margen de error. Sin embargo, todavía restan 14 partidos de temporada regular y existe un antecedente que permite mantener viva la esperanza.
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En la historia de la NFL, siete equipos que comenzaron una temporada con marca de 0-3 lograron recuperarse y alcanzar los playoffs. El caso más reciente ocurrió apenas en 2025, cuando los Houston Texans repitieron una remontada que ya habían conseguido en 2018.
¿Quiénes son los siete equipos que lo consiguieron?
1981 New York Jets: Después de comenzar 0-3, los Jets terminaron con marca de 10-5-1 y avanzaron como equipo comodín de la AFC, ahí fueron eliminados por Buffalo.
1982 – Tampa Bay Buccaneers: En una temporada marcada por la huelga de jugadores, Tampa Bay consiguió recuperarse de su mal inicio y terminó 5-4, suficiente para obtener un boleto a los playoffs donde fueron eliminados en comodines.
1992 – San Diego Chargers: Los Chargers protagonizaron uno de los regresos más importantes, pues incluso llegaron a estar 0-4. Terminaron 11-5, conquistaron la AFC West y avanzaron a la postemporada donde cayeron en Divisionales.
1995 – Detroit Lions: Detroit transformó un comienzo de 0-3 en una temporada de 10-6, suficiente para clasificarse como equipo comodín de la NFC. Hasta ahí llegaron.
1998 – Buffalo Bills: Buffalo también consiguió darle la vuelta a su temporada después de perder sus primeros tres partidos. Los Bills terminaron 10-6, llegaron hasta el comodín de la AFC donde fueron eliminados.
2018 – Houston Texans: Houston encadenó nueve victorias consecutivas después de comenzar 0-3 y terminó con récord de 11-5, conquistando la AFC South, pero cayeron en comodines.
2025 – Houston Texans: Houston volvió a iniciar 0-3, pero terminó la campaña con 12-5, ganó su boleto a playoffs y derrotó a Pittsburgh en la ronda de Wild Card antes de caer ante New England en la ronda divisional.