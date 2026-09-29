Empezar 0-3 no es el final, estos son los equipos que llegaron a playoffs tras un mal arranque

Dolphins no ha podido sacar una victoria en lo que va del año | AP

La historia de la NFL demuestra que comenzar 0-3 no significa quedar automáticamente fuera de la pelea por los playoffs

La temporada 2026 de la NFL apenas comienza a tomar forma, pero ya hay cinco equipos que viven una situación complicada, luego de que Houston Texans, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Tennessee Titans y Tampa Bay Buccaneers tienen marca de 0-3.

Tres semanas sin ganar representan un duro golpe para cualquier equipo, especialmente porque cada vez queda menos margen de error. Sin embargo, todavía restan 14 partidos de temporada regular y existe un antecedente que permite mantener viva la esperanza.

En la historia de la NFL, siete equipos que comenzaron una temporada con marca de 0-3 lograron recuperarse y alcanzar los playoffs. El caso más reciente ocurrió apenas en 2025, cuando los Houston Texans repitieron una remontada que ya habían conseguido en 2018.

Chargers no tenía un inicio de 0-3 por primera vez desde 2017 | AP

¿Quiénes son los siete equipos que lo consiguieron?

1981 New York Jets: Después de comenzar 0-3, los Jets terminaron con marca de 10-5-1 y avanzaron como equipo comodín de la AFC, ahí fueron eliminados por Buffalo.

1982 – Tampa Bay Buccaneers: En una temporada marcada por la huelga de jugadores, Tampa Bay consiguió recuperarse de su mal inicio y terminó 5-4, suficiente para obtener un boleto a los playoffs donde fueron eliminados en comodines.

Texans en el único equipo en reponerse de un 0-3 en dos ocasiones | AP

1992 – San Diego Chargers: Los Chargers protagonizaron uno de los regresos más importantes, pues incluso llegaron a estar 0-4. Terminaron 11-5, conquistaron la AFC West y avanzaron a la postemporada donde cayeron en Divisionales.

1995 – Detroit Lions: Detroit transformó un comienzo de 0-3 en una temporada de 10-6, suficiente para clasificarse como equipo comodín de la NFC. Hasta ahí llegaron.

1998 – Buffalo Bills: Buffalo también consiguió darle la vuelta a su temporada después de perder sus primeros tres partidos. Los Bills terminaron 10-6, llegaron hasta el comodín de la AFC donde fueron eliminados.

Tampa Bay Buccaneers si triunfos en este 2026 | AP

2018 – Houston Texans: Houston encadenó nueve victorias consecutivas después de comenzar 0-3 y terminó con récord de 11-5, conquistando la AFC South, pero cayeron en comodines.