Las Vegas Raiders sorprendieron en el inicio de la temporada 2026 y, tras vencer 35-27 a los New Orleans Saints como visitantes, colocaron su marca en 3-0. Los Malosos no arrancaban una campaña con tres victorias consecutivas desde 2021.
Las 13 ocasiones anteriores que comenzaron 3-0
La lista histórica muestra que un buen inicio no siempre se tradujo en un campeonato. En 13 temporadas anteriores con este arranque, Las Vegas consiguió llegar al Super Bowl en cuatro ocasiones y ganó dos de ellos.
2021: 10-7 — Ronda de Comodines
2002: 11-5 — Super Bowl
1990: 12-4 — Final de Conferencia
1987: 5-10 — No llegó a playoffs
1984: 11-5 — Ronda de Comodines
1983: 12-4 — Ganó el Super Bowl
1982: 8-1 — Ronda Divisional
1977: 11-3 — Final de Conferencia
1976: 13-1 — Ganó el Super Bowl
1975: 11-3 — Final de Conferencia
1969: 12-1-1 — Final de Conferencia
1968: 12-2 — Final de Conferencia
1967: 13-1 — Super Bowl
El arranque de 2026 representa una nueva etapa para la franquicia, que tiene a Klint Kubiak como nuevo entrenador en jefe y a Kirk Cousins como quarterback. El veterano ha respondido con seis pases de touchdown en los primeros tres partidos.
Una ofensiva que empieza a carburar
Después de tres encuentros, Las Vegas suma 88 puntos a favor y 54 en contra, para una diferencia de +34. En el triunfo sobre los Saints, la ofensiva consiguió 340 yardas totales, mientras que la defensa fue determinante al provocar cuatro pérdidas de balón durante el último cuarto.
Ahora, los Raiders tendrán una prueba importante en la Semana 4, cuando reciban a Kansas City, otro equipo que también comenzó la temporada con marca de 3-0.