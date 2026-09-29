Las Vegas derrotó a New Orleans y comenzó la temporada invicto por tercera ocasión desde 2021

Las Vegas Raiders sorprendieron en el inicio de la temporada 2026 y, tras vencer 35-27 a los New Orleans Saints como visitantes, colocaron su marca en 3-0. Los Malosos no arrancaban una campaña con tres victorias consecutivas desde 2021.

Las 13 ocasiones anteriores que comenzaron 3-0

Raiders ha sorprendido con su inicio de temporada | Raiders

La lista histórica muestra que un buen inicio no siempre se tradujo en un campeonato. En 13 temporadas anteriores con este arranque, Las Vegas consiguió llegar al Super Bowl en cuatro ocasiones y ganó dos de ellos.

2021: 10-7 — Ronda de Comodines

2002: 11-5 — Super Bowl

1990: 12-4 — Final de Conferencia

1987: 5-10 — No llegó a playoffs

1984: 11-5 — Ronda de Comodines

1983: 12-4 — Ganó el Super Bowl

1982: 8-1 — Ronda Divisional

1977: 11-3 — Final de Conferencia

1976: 13-1 — Ganó el Super Bowl

1975: 11-3 — Final de Conferencia

1969: 12-1-1 — Final de Conferencia

1968: 12-2 — Final de Conferencia

1967: 13-1 — Super Bowl

El arranque de 2026 representa una nueva etapa para la franquicia, que tiene a Klint Kubiak como nuevo entrenador en jefe y a Kirk Cousins como quarterback. El veterano ha respondido con seis pases de touchdown en los primeros tres partidos.

Kirk Cousins en la victoria de Raiders | AP

Una ofensiva que empieza a carburar

Después de tres encuentros, Las Vegas suma 88 puntos a favor y 54 en contra, para una diferencia de +34. En el triunfo sobre los Saints, la ofensiva consiguió 340 yardas totales, mientras que la defensa fue determinante al provocar cuatro pérdidas de balón durante el último cuarto.

Raiders celebra una anotación | AP