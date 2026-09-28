The Raider Image ya abrió su primera Shop in Shop en nuestro país y prepara una segunda ubicación

Las Vegas fortalece su presencia en México con la apertura de la primera The Raider Image, tienda oficial de mercancía del equipo de negro y plata, en nuestro país. El nuevo espacio se estrenó en el centro comercial Mundo E, en el Estado de México, al Norte de la CDMX, y forma parte de un plan que contempla un segundo punto de venta durante 2026.

La llegada de The Raider Image se concretó mediante una alianza entre Las Vegas Raiders y DICASS, con la intención de acercar productos oficiales a una de las comunidades internacionales más importantes de la histórica franquicia de la NFL. Durante la inauguración, Bárbara Estrada, Fan Internacional del 2026 de los ‘Malosos’, realizó el tradicional corte de listón.

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¿Qué se puede comprar en la tienda en México?

Nuestro país es clave para el equipo de Las Vegas: “México cuenta con una de las comunidades de aficionados de los Raiders más apasionadas, y esta apertura nos permite acercar aún más la experiencia a sus fans en el país”, señaló Janet Steele, vicepresidenta de retail del conjunto de negro y plata.

La nueva Shop in Shop ofrece jerseys, gorras, ropa, accesorios y coleccionables oficiales de Las Vegas Raiders, además de algunos productos que anteriormente no se encontraban disponibles en México.

La nueva tienda de Raiders en México | Carlos Ponce

¿A dónde apunta la expansión?

El proyecto busca ir más allá de un espacio comercial y convertirse también en un punto de encuentro para la Raider Nation en México, uno de los mercados internacionales relevantes para la organización.

La franquicia pretende que sus seguidores puedan acceder con mayor facilidad a mercancía del equipo y mantener una conexión más cercana con la identidad del tradicional Silver and Black.

La expansión no terminará en Mundo E. Como parte de la alianza, The Raider Image contempla dos puntos de venta en México durante 2026; la segunda Shop in Shop está proyectada dentro de DICASS Parque Las Antenas, en Iztapalapa, Ciudad de México.