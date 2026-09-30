La exjugador acudió a los tribunales de Florida para declararse culpable de agresión agravada y evitar la cárcel, pero la jueza pospuso el procedimiento

La audiencia judicial de la exestrella de la NFL, Antonio Brown, donde se contemplaba que aceptara un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a prisión por un caso de intento de homicidio, fue pospuesta este miércoles. El exreceptor de 38 años acudió a un tribunal de Miami listo para declararse culpable de agresión agravada y recibir una condena en libertad condicional, la jueza a cargo aplazó el procedimiento hasta el próximo 28 de octubre debido a que se encontraba desahogando otro juicio.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 16 de mayo de 2025 en Miami, posterior a un evento de boxeo de celebridades. Según la orden de aprehensión, Brown despojó de un arma de fuego a un guardia de seguridad y disparó en dos ocasiones contra un hombre con el que previamente se había peleado a golpes, la víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a las autoridades que uno de los proyectiles le rozó el cuello.

El historial legal del exjugador de la NFL

El abogado defensor, Mark Eiglarsh, expresó que la postergación representa un revés al extender el uso del grillete electrónico para su cliente por un mes más. No obstante, destacó que la negociación concretada con la fiscalía no lo catalogará como un delito grave ni como un felón convicto. De ser encontrado culpable por la acusación original de intento de homicidio, el exdeportista habría enfrentado una pena de hasta 30 años de prisión, mientras que la representación legal de la víctima calificó el acuerdo como justo tras otorgarle el perdón.

Antonio Brown con Tampa Bay | AP

Por su parte, Brown sostuvo en plataformas digitales que actuó en legítima defensa tras sufrir una agresión y un intento de robo de joyería, amparándose en la ley local Stand Your Ground. Tras ser extraditado desde Dubái en noviembre de 2025, el exreceptor suma este caso a un historial con diversos problemas legales que incluyen agresiones, violencia doméstica e incumplimiento en pensiones alimenticias.

Antonio Brown con Tampa Bay | AP