La actividad de la NFL continúa con varios juegos que apuntan a llevarse los reflectores

La actividad de la NFL continúa con la Semana 4 de la temporada regular. Tras un fin de semana que nos regaló partidos como el Cowboys vs Ravens o el Rams vs Broncos, el futbol americano regresa con lo que apunta a tener otros verdaderos espectáculos

Podría interesarte NFL Ravens-Cowboys en Río de Janeiro es el juego internacional más visto en la historia de la NFL

La actividad arranca con duelo divisional

La semana 4 arranca al mismo tiempo que arranca octubre. El primer día del mes los Pittsburgh Steelers se medirán en un partido divisional visitando a los Cleveland Browns, un juego que, pese a lo esperado previo a la temporada, ambos llegan con récord ganador.

El duelo de la AFC Norte, la mejor división en lo que va de la temporada, se llevará a cabo este jueves en punto de las 18:15 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por FOX y en streaming por FOX ONE y DAZN.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

Partidos de mediodía

Tras el Thursday Night Football, la actividad de la Semana 4 continuará el domingo 4 de octubre desde muy temprano en el Northumberland Development Project, la casa de Tottenham en Londres. Los Indianapolis Colts 'visitarán' a los Washington Commanders, para abrir la jornada dominical en el primer juego en Europa de la temporada. El juego se llevará a cabo a las 7:30 horas y se podrá ver por ESPN así como por Disney+.

La actividad continuará a mediodía con ocho partidos en simultáneo. Entre los más destacados están los duelos entre Baltimore Ravens vs Houston Texans, Dallas Cowboys vs Houston Texans y Los Angeles Rams vs. Philadelphia Eagles. Todos estos juegos podrían tener equipos que competirán en la postemporada.

Al mismo tiempo se enfrentarán los New England Patriots vs. Buffalo Bills, New York Jets vs. Chicago Bears, Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals vs. New York Giants y los Green Bay Packers vs. Tampa Bay Buccaneers.

Dak Prescott en el juego de Semana 2 de los Dallas Cowboys | AP

Continúa la actividad

Tras los primeros juegos de la jornada dominical, los Miami Dolphins y los Minnesota Vikings continuarán con la actividad. 20 minutos más tarde habrá duelo entre invictos con los Kansas City Chiefs visitando a los Las Vegas Raiders mientras que al mismo tiempo Los Angeles Chargers se verán las caras con los campeones, Seattle Seahawks.

Para cerrar la actividad de la tarde, los Denver Broncos se medirán ante los San Francisco 49ers. Este duelo apunta a ser uno de los más destacados del día pues ambos han demostrado ser candidatos a pelear por el Super Bowl.

49ers sale avante ante los Cardinals en un gran juego en Santa Clara | AP

Juegos estelares

Finalmente, la actividad de la Semana 4 llega a su fin con los dos juegos estelares, de Sunday Night Football y el Monday Night Football donde Detroit Lions se medirán a Carolina Panthers y Atlanta Falcons ante los New Orleans Saints respectivamente. Ambos juegos se llevarán a cabo en punto de las 18:20 y se podrán seguir por ESPN / Disney+

Partidos con transmisión en México