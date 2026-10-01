Alec Bohm revive a los Phillies y manda la Serie al tercer juego contra los Braves

Philadelphia derrotó a Atlanta en un extra inning y se mantiene con vida en Wildcard

La remontada de los Philadelphia Phillies tuvo un héroe inesperado. Alec Bohm conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y Philadelphia derrotó 4-3 a los Atlanta Braves para igualar la Serie de Comodines de la Liga Nacional, en un juego dramático que se definió en entradas extras y que ahora tendrá un tercer y definitivo encuentro.

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Los Phillies llegaron al séptimo inning contra las cuerdas, pues Atlanta tenía ventaja de 3-1 y parecía tener controlado el partido. Sin embargo, Philadelphia encontró la respuesta justo cuando más lo necesitaba y comenzó una remontada que terminó por silenciar a los Braves.

¿Cómo reaccionaron los Phillies?

Kyle Schwarber abrió la reacción con un cuadrangular en la séptima entrada y, apenas unos lanzamientos después, Bryce Harper conectó otro jonrón consecutivo para empatar el encuentro 3-3. El batazo de Harper tuvo un significado especial, pues apenas un inning antes había cometido un error defensivo que permitió a Atlanta tomar ventaja.

Los Braves habían aprovechado precisamente ese momento para colocarse arriba. En la séptima entrada, un doble de Drake Baldwin rozó el guante de Harper en el jardín derecho y permitió que Sean Murphy anotara para poner el marcador 2-1. Posteriormente, Matt Olson conectó un elevado de sacrificio que llevó a Atlanta a tomar ventaja de 3-1.

Alec Bohm tras conectar un jonrón | AP

Pero los Phillies no bajaron los brazos. La ofensiva respondió con poder y llevó el encuentro hasta las entradas extras, donde el drama aumentó debido a que en postemporada se mantienen las reglas tradicionales, sin corredor automático en segunda base.

Ahí apareció Bohm. Con dos outs en la décima entrada, el antesalista de Philadelphia enfrentó al derecho colombiano Didier Fuentes y conectó un batazo de 357 pies que viajó hasta el jardín derecho. Fue el tercer jonrón de postemporada de su carrera y el que terminó por darle la victoria a los Phillies.

Alec Bohm con los Phillies | AP

Painter cerró la puerta

Antes del batazo definitivo, Andrew Painter había asumido la responsabilidad de mantener con vida a Philadelphia. El lanzador, que fue abridor durante la temporada regular, trabajó tres entradas sin permitir carrera y rescató a un bullpen que atravesaba dificultades.

En la décima entrada, Painter tuvo que enfrentar una situación complicada. Atlanta colocó a dos corredores en base, pero el derecho consiguió el ponche de Dominic Smith después de una exitosa impugnación al sistema automatizado de bolas y strikes para terminar con la amenaza.

Así, Philadelphia completó una remontada que parecía improbable después de estar dos carreras abajo en el séptimo inning. Schwarber y Harper devolvieron la vida a los Phillies y Bohm puso el punto final con un cuadrangular que obligó a disputar un tercer partido.

Ahora, todo se definirá el jueves. El ganador del tercer encuentro avanzará en la postemporada de la Liga Nacional, mientras los Phillies buscarán mantener su dominio reciente sobre Atlanta: Philadelphia eliminó a los Braves en la Serie de Campeonato de 1993 y también los dejó fuera en las Series Divisionales de 2022 y 2023.