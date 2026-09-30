Nueva York tomó ventaja en la serie con una gran actuación Cam Schlittler

Cam Schlittler lanzó otra joya en los playoffs contra los Medias Rojas de Boston, y Ben Rice también castigó al equipo de su ciudad natal con un grand slam tardío y seis carreras impulsadas, mientras que los Yankees de Nueva York abrieron esta revancha de la Serie de Comodines con una victoria de 9-0 el martes por la noche.

Con los Yankees sin su estrella Aaron Judge debido a una lesión en la pantorrilla, Rice conectó dos jonrones, un doble y terminó con cuatro hits para impulsar la ofensiva. Austin Wells, noveno bateador, impulsó dos carreras para Nueva York, y el novato de 21 años George Lombard Jr. conectó tres hits en su debut en la postemporada.

Ben Rice conectando uno de sus cuatro hits ante los Red Sox en postemporada | AP

Schlittler, claro favorito para el premio Cy Young de la Liga Americana tras liderar la liga con una efectividad de 1.95, ponchó a 10 bateadores y otorgó una base por bolas en 6 1/3 entradas. Permitió solo dos hits con 117 lanzamientos, 10 más que su récord personal anterior y la mayor cantidad para un abridor de los Yankees en postemporada desde que el zurdo del Salón de la Fama, CC Sabathia, lanzara 121 en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2012 contra Baltimore.

El récord de las Grandes Ligas esta temporada fue de 120, logrado por Dylan Cease para Toronto en Boston en julio.

Schlittler, de 25 años, retiró a 13 bateadores consecutivos antes de otorgar una base por bolas con dos outs en la quinta entrada, lo que provocó varios cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" por parte de los 48,437 espectadores que llenaban el estadio en el Bronx. Salió del montículo entre una ovación de pie tras permitir un sencillo con un out en la séptima entrada, y Paul Blackburn rápidamente consiguió que Ceddanne Rafaela bateara para una doble jugada que puso fin a la entrada y preservó la ventaja de 2-0.

Cam Schlittler, pitcher de los Yankees, enfrentando a los Red Sox en los Playoffs | AP

El segundo partido de la serie al mejor de tres en el Yankee Stadium se jugará el miércoles por la noche, y una victoria enviaría a Nueva York a una serie divisional al mejor de cinco contra Tampa Bay, campeón de la División Este de la Liga Americana.

Los Yankees ganaron la Serie de Comodines del año pasado entre sus eternos rivales gracias a la destacada actuación de Schlittler como lanzador en el Juego 3.