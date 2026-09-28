Estos son los mexicanos que estarán en los playoffs de la MLB 2026

Mexicanos que verán acción en los playoffs de Grandes Ligas | Especial

Nueve peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana estarán presentes en la postemporada de Grandes Ligas, repartidos entre seis equipos

La postemporada de las Grandes Ligas arranca este martes 29 de septiembre con las Series de Comodines y tendrá una importante presencia mexicana, con nueve peloteros que forman parte de seis organizaciones que siguen con vida en la lucha por el título.

La representación estará dividida entre jugadores nacidos en México y de ascendencia mexicana, con presencia tanto en el bateo como en el pitcheo.

Jonathan Aranda jugando con Rays | MLB

Algunos comenzarán su camino desde la primera ronda, mientras que otros ya tienen asegurado su lugar en las Series Divisionales.

¿Quiénes son los mexicanos que estarán en playoffs de la MLB?

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

Tampa Bay Rays: Jonathan Aranda — Infielder; Manuel Rodríguez — Lanzador

Boston Red Sox: Jarren Durán — Jardinero; Patrick Sandoval — Lanzador

Houston Astros: Isaac Paredes — Infielder

Chicago Cubs: Javier Assad — Lanzador

Milwaukee Brewers: Joey Ortiz — Infielder; JoJo Romero — Lanzador

Chicago White Sox: Chase Meidroth — Infielder

La mayor cantidad de representantes se encuentra en Tampa Bay, Boston y Milwaukee, organizaciones que cuentan con dos peloteros. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez defenderán a los Rays, mientras que Jarren Durán y Patrick Sandoval harán con Boston, además de Joey Ortiz y JoJo Romero con los Milwaukee Brewers.

De esta manera, nueve peloteros con raíces mexicanas buscarán dejar su huella en octubre y contribuir desde diferentes posiciones. La representación nacional estará presente en seis equipos y en ambas Ligas durante la carrera por el campeonato de las Grandes Ligas.