La postemporada de las Grandes Ligas arranca este martes 29 de septiembre con las Series de Comodines y tendrá una importante presencia mexicana, con nueve peloteros que forman parte de seis organizaciones que siguen con vida en la lucha por el título.
La representación estará dividida entre jugadores nacidos en México y de ascendencia mexicana, con presencia tanto en el bateo como en el pitcheo.
Algunos comenzarán su camino desde la primera ronda, mientras que otros ya tienen asegurado su lugar en las Series Divisionales.
¿Quiénes son los mexicanos que estarán en playoffs de la MLB?
Tampa Bay Rays: Jonathan Aranda — Infielder; Manuel Rodríguez — Lanzador
Boston Red Sox: Jarren Durán — Jardinero; Patrick Sandoval — Lanzador
Houston Astros: Isaac Paredes — Infielder
Chicago Cubs: Javier Assad — Lanzador
Milwaukee Brewers: Joey Ortiz — Infielder; JoJo Romero — Lanzador
Chicago White Sox: Chase Meidroth — Infielder
La mayor cantidad de representantes se encuentra en Tampa Bay, Boston y Milwaukee, organizaciones que cuentan con dos peloteros. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez defenderán a los Rays, mientras que Jarren Durán y Patrick Sandoval harán con Boston, además de Joey Ortiz y JoJo Romero con los Milwaukee Brewers.
De esta manera, nueve peloteros con raíces mexicanas buscarán dejar su huella en octubre y contribuir desde diferentes posiciones. La representación nacional estará presente en seis equipos y en ambas Ligas durante la carrera por el campeonato de las Grandes Ligas.