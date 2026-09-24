Los mexicanos compiten por un récord en la recta final de la temporada

La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya tiene un capítulo histórico para el beisbol mexicano. Isaac Paredes y Jonathan Aranda se convirtieron en la única pareja de jugadores nacidos en México que ha conseguido registrar al menos 20 cuadrangulares y 90 carreras producidas en una misma campaña de MLB.

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Paredes y Aranda, de lo mejor de México en Grandes Ligas

Los dos peloteros llegan a la última semana de la temporada regular con números muy parejos. Tanto el sonorense Paredes, de los Houston Astros, como el tijuanense Aranda, de los Tampa Bay Rays, han conectado 22 jonrones; sin embargo, Jonathan tiene una ligera ventaja en carreras producidas con 92, por las 90 de Isaac.

La pelea entre ambos todavía tiene varios capítulos por escribir. A Paredes le restan seis juegos con Houston, mientras que Aranda tiene siete encuentros por disputar con Tampa Bay, por lo que ambos tendrán oportunidades para incrementar sus números y terminar la campaña como el mexicano con mejores estadísticas ofensivas en estos dos departamentos.

Jonathan Aranda con Tampa Bay Rays | AP

¿Qué otros mexicanos habían conseguido la hazaña?

Antes de 2026, únicamente Vinny Castilla e Isaac Paredes habían conseguido una temporada con al menos 20 jonrones y 90 carreras producidas como jugadores nacidos en México. El histórico pelotero oaxaqueño lo consiguió en siete ocasiones durante su carrera, mientras que Paredes lo hizo por primera vez en 2023 y ahora repitió la hazaña.

Con sus 92 carreras impulsadas, Aranda también se unió a Castilla y Paredes como los únicos mexicanos que han alcanzado al menos 90 producidas en una temporada de Grandes Ligas. Además, se convirtió en el sexto nacido en México con una campaña de 20 o más cuadrangulares, después de Castilla, Erubiel Durazo, Christian Villanueva, Luis Urías y Paredes.

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

Ahora, el objetivo de Aranda será superar el récord de 98 carreras producidas que Paredes estableció en 2023 como jugador mexicano de los Rays. En aquella campaña, el sonorense también conectó 31 cuadrangulares, cifra que le permitió acompañar a Castilla como los únicos peloteros nacidos en México que han superado los 30 jonrones en una temporada de MLB.

La historia entre ambos agrega un ingrediente especial a esta batalla. Paredes y Aranda fueron compañeros con Tampa Bay durante tres temporadas, de 2022 a 2024. En ese periodo, el sonorense conectó 67 jonrones y produjo 198 carreras. Actualmente, Paredes acumula 46 cuadrangulares y 184 carreras impulsadas en su paso por los Rays.

Jonathan Aranda con los Rays | AP

Llegar a las 100 carreras producidas parece, sin embargo, un objetivo complicado para ambos en los últimos encuentros. Aranda solamente ha conseguido ocho remolcadas en un lapso de siete juegos en una ocasión durante este año, mientras que Paredes llegó a nueve impulsadas en un periodo de seis encuentros.

En la historia de las Grandes Ligas, que registró al primer jugador nacido en México en 1933, solamente 17 peloteros mexicanos han conectado más de 20 jonrones en una temporada, mientras que 21 han superado las 90 carreras producidas de por vida. Paredes y Aranda ahora forman parte de una nueva generación que sigue ampliando los registros del beisbol mexicano en MLB.

En los números históricos, Paredes ocupa actualmente el quinto lugar entre los mexicanos con más carreras impulsadas, con 377, mientras que Aranda aparece decimocuarto con 184. En cuadrangulares, Isaac es cuarto con 114 y Jonathan undécimo con 46. El líder histórico en ambas categorías es Vinny Castilla, quien terminó su carrera con 320 jonrones y mil 105 carreras producidas.