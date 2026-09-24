El veterano se retira tras 21 años de trayectoria en las Grandes Ligas

El adiós de una leyenda de las Grandes Ligas está cada vez más cerca. Justin Verlander tendrá este sábado la última apertura de su carrera en MLB, luego de que los Detroit Tigers confirmaran que el veterano lanzador será el encargado de subir al montículo frente a los Pittsburgh Pirates en el Comerica Park.

Justin Verlander con Detroit | AP

La sesión de entrenamiento del martes representó el último paso para que Verlander pudiera completar su preparación rumbo a la apertura número 557 de su carrera. Después de superar esta última prueba, el pitcher aseguró sentirse satisfecho y con la confianza necesaria para afrontar lo que será su último juego oficial en las Grandes Ligas.

Feliz de dar el paso final y que no pasara nada. Obviamente nos hemos acercado tentadoramente un par de veces, por lo que hemos sido cautelosos con la forma en que anunciamos las cosas esta vez. Así que, al dar ese paso, me sentí muy complacido. Fue como un soplo de aire fresco al bajar del montículo”, confesó Verlander.

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¿Cuándo será la última apertura de Justin Verlander?

El último juego de Verlander está programado para este sábado por la tarde, cuando los Tigers reciban a los Pirates. El conjunto de Detroit confirmó que el histórico lanzador será el abridor, en lo que marcará el cierre de una trayectoria de 21 temporadas en el mejor beisbol del mundo.

Sólo debo evitar hacer algo estúpido de aquí al sábado, y deberíamos estar bien”, añadió el veterano, quien ahora tendrá que esperar unos días antes de protagonizar el que será su último capítulo como jugador de Grandes Ligas.

La intención es que Verlander pueda disputar algunas entradas antes de abandonar el montículo. De esta manera, el público presente en el Comerica Park tendrá la oportunidad de despedirlo con una ovación de pie, acompañado por sus compañeros y todos aquellos que han seguido su extensa carrera.

AJ Hinch con el lanzador Justin Verlander | AP

Una carrera digna del Salón de la Fama

Verlander se marcha de las Grandes Ligas después de construir una trayectoria que lo convirtió en uno de los lanzadores más importantes de su generación. Además de sus múltiples reconocimientos individuales, el derecho consiguió levantar dos veces el trofeo de la Serie Mundial.

El primer campeonato llegó en 2017 con los Houston Astros, mientras que cinco años después volvió a conquistar el Clásico de Otoño con la misma organización, al coronarse en la temporada 2022.

Ahora, después de 557 aperturas en MLB, el pitcher de 43 años se prepara para realizar su último lanzamiento. El sábado, ante Pittsburgh, Justin Verlander tendrá su última oportunidad de subir al montículo antes de cerrar oficialmente una carrera que apunta a tener un lugar en el Salón de la Fama del Beisbol.