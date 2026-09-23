MLB entra en la recta final: clasificados, eliminados y todo lo que debes saber rumbo a los playoffs

Jugadores de los Yankees de Nueva York en la Temporada 2026 de la MLB | AP

Estas son las novenas clasificadas, las eliminadas y las fechas que marcarán el camino hacia la Serie Mundial

La temporada regular de MLB entra en su etapa definitiva, con los equipos disputando sus últimos encuentros antes de conocer el cuadro completo de los playoffs.

La campaña regular finalizará el domingo 27 de septiembre y todavía existen carreras abiertas en ambas ligas.

White Sox celebran su pase a la postemporada de la MLB | MLB

En la Liga Americana ya están clasificados Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians, Houston Astros, New York Yankees, Boston Red Sox y Chicago White Sox. Sin embargo, todavía están por definirse los campeones de las divisiones Central y Oeste, además del orden de algunos comodines.

Así marcha la Liga Americana

Tampa Bay ya aseguró el Este y también el primer sembrado de la Americana, mientras Yankees y Red Sox tienen asegurados sus boletos como comodines. Cleveland y Chicago pelean por el Central, mientras Houston y Texas Rangers están empatados en el Oeste.

Entre los equipos que ya quedaron eliminados en la Americana aparecen Minnesota Twins, Detroit Tigers, Kansas City Royals, Los Angeles Angels y Athletics. Baltimore Orioles, Toronto Blue Jays y Seattle Mariners todavía mantienen posibilidades matemáticas, aunque Toronto se encuentra prácticamente fuera de la contienda.

Jonathan Aranda, jugador de Tampa Bay Rays | MLB

La pelea en la Liga Nacional

En la Nacional, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves ya aseguraron sus respectivas divisiones, mientras que Chicago Cubs, Philadelphia Phillies y San Diego Padres ocupan actualmente los puestos de comodín. Arizona Diamondbacks todavía pelea por mantenerse con vida.

Los equipos eliminados de la Liga Nacional son Miami Marlins, New York Mets, Washington Nationals, Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals, Cincinnati Reds, San Francisco Giants y Colorado Rockies.

Con las divisiones de la Nacional ya definidas, también queda por determinar el orden de los principales sembrados y los comodines.

Atlanta Braves celebró el triunfo y el título divisional | AP

El calendario de octubre ya está definido y la postemporada comenzará el 29 de septiembre con las Series de Comodines. Después vendrán las Series Divisionales, las Series de Campeonato y finalmente la Serie Mundial, cuyo Juego 1 está programado para el 23 de octubre.

Fechas que debes tener en cuenta: