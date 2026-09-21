Atlanta Braves conquistan el Este de la Nacional y vuelven a celebrar un título divisional

Atlante Braves se llevó el banderín del Este en la Liga Nacional | AP

Los Braves volvieron a lo más alto después de quedarse fuera de los playoffs la temporada pasada

Los Atlanta Braves vencieron 4-2 a los Houston Astros este domingo y aseguraron su séptimo título de la División Este de la Liga Nacional de las Ligas Mayores en los últimos nueve años.

La victoria también confirmó la recuperación de Atlanta después de una temporada 2025 en la que terminó con marca de 76-86 y fuera de la postemporada. Ahora, con 92-64, el equipo volvió a superar las 90 victorias bajo el mando de Walt Weiss.

Atlanta Braves celebró el triunfo y el título divisional | AP

Mike Yastrzemski cambia la historia del partido

Los Braves llegaron al sexto episodio abajo en la pizarra, pero una ofensiva de cuatro carreras cambió completamente el rumbo. Ozzie Albies empató el encuentro con un sencillo productor antes del batazo decisivo de Mike Yastrzemski.

El jardinero conectó un cuadrangular de tres carreras ante Bryan King y colocó a Atlanta al frente 4-1. La ventaja fue suficiente para que los Braves comenzaran a encaminarse hacia una celebración que terminó con abrazos y una fotografía del equipo.

Houston intentó reaccionar con un cuadrangular de Yainer Díaz en la octava entrada, pero Atlanta mantuvo el control. Dylan Dodd se encargó del noveno episodio y ponchó a los tres bateadores que enfrentó para sellar el campeonato divisional.

Atlanta se perfila como favorito en la Liga Nacional | AP

Atlanta vuelve a mirar hacia la postemporada

El campeonato divisional representa el título número 24 de Atlanta desde la instauración del formato de divisiones en 1969, con lo que igualó a los Dodgers en la mayor cantidad de campeonatos divisionales en ese periodo.

Los Braves ya habían asegurado su boleto a los playoffs el viernes, pero aquella celebración fue mucho más discreta porque el objetivo inmediato era conquistar el Este. Dos días después, el equipo pudo finalmente festejar el título con mayor intensidad.

Atlanta Braves celebrando victoria ante los Dodgers | AP