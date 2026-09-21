Milwaukee alcanzó 98 victorias, impuso una nueva marca de franquicia y se perfila con fuerza rumbo a la postemporada de MLB

Los Cerveceros de Milwaukee no han ganado más de cinco partidos seguidos en todo el año. Eso no les ha impedido establecer un récord de la franquicia en victorias en una sola temporada.

Milwaukee superó la marca que estableció la temporada pasada el domingo por la noche, aplastando a los Baltimore Orioles por 3-0 para mejorar su récord a 98-58. “No hemos tenido rachas de grandeza”, dijo el entrenador Pat Murphy. “No hemos logrado que todo funcione a la perfección”.

Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles | AP

Brewers aseguran título divisional y hacen historia

Incluso sin una racha de victorias prolongada, los Cerveceros tienen el mejor récord de las Grandes Ligas. Ya se aseguraron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y participarán en la postemporada por octava vez en nueve años. En ese lapso, han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en dos ocasiones, incluyendo la del año pasado, pero no han alcanzado la Serie Mundial desde 1982.

Milwaukee completó su novena barrida de la temporada con la ayuda de todo el equipo. Los Cerveceros robaron cuatro bases, lograron una espectacular atrapada en plancha del jardinero central Garrett Mitchell en la séptima entrada y siete lanzadores se combinaron para lograr una blanqueada de cuatro hits, estableciendo así una victoria histórica a falta de seis juegos.

Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles | AP

“Significa mucho”, dijo el lanzador Jacob Misiorowski (15-5, 1.86 ERA), quien permitió un hit y ponchó a cuatro en tres entradas en una apertura abreviada diseñada para administrar su carga de trabajo. “Siempre es un gran logro establecer un nuevo récord, y más aún un récord de la franquicia. Ojalá consigamos algunos más y alcancemos una cifra aún mayor.”

Milwaukee va por el mejor récord de la Liga Nacional

Milwaukee llega a la última semana de la temporada dos juegos por delante de los Dodgers de Los Ángeles en la lucha por el mejor récord de la Liga Nacional y solo necesita una victoria más o una derrota de Atlanta para asegurarse un pase directo a la serie divisional.

“Ya de por sí es difícil estar en esta posición, y creo que no se valora lo suficiente”, dijo Murphy. “Creo que la gente no se da cuenta de lo difícil que es para cualquiera de los 30 equipos llegar hasta aquí, y eso es lo que me enorgullece de estos chicos.

Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles | AP