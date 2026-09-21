El tercera base de los Chicago Cubs fue impactado por una pelota de foul en el rostro durante el juego ante Cincinnati Reds

Un momento de preocupación se vivió este domingo durante el encuentro entre Chicago Cubs y Cincinnati Reds. Alex Bregman recibió un pelotazo en el rostro mientras se encontraba cerca de la zona de espera al bate durante la cuarta entrada.

La pelota salió del bate de su compañero Michael Busch, quien conectó un foul ante el pitcher de Cincinnati, Luis Mey. El batazo rebotó antes de dirigirse hacia Bregman, quien recibió el impacto en el pómulo izquierdo, debajo del ojo.

Alex Bregman recibió el impacto en el ojo | Especial

¿Qué pasó con Alex Bregman tras el impacto?

El jugador de Chicago se llevó inmediatamente las manos al rostro y caminó hacia la caseta con sangre visible. El cuerpo médico de los Cubs lo acompañó al clubhouse, mientras Matt Shaw ingresó para ocupar su lugar en el encuentro.

El manager Craig Counsell informó después que Bregman presentó inflamación en la zona afectada y una herida debajo del ojo, además de algo de sangrado por la nariz. El tercera base fue trasladado a un hospital de Cincinnati para realizarle radiografías y una tomografía.

Hasta el momento no existe un diagnóstico definitivo sobre la gravedad del golpe. Los Cubs esperaban conocer los resultados de los estudios antes de determinar los siguientes pasos para el jugador y su disponibilidad.

Alex Bregman se fue la hospital luego del golpe que recibió | Especial

El golpe llega en un momento importante para los Cubs

Antes de abandonar el partido, Bregman había tenido participación ofensiva para Chicago. Se fue de 1-1, con una carrera impulsada, además de recibir una base por bolas y anotar una carrera en la victoria de los Cubs.

El tercera base atraviesa su primera temporada con Chicago después de firmar un contrato de cinco años y 175 millones de dólares. En 2026 registra 26 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas, números que lo han convertido en una pieza importante para el equipo.

Alex Bregman quedará varias semanas fuera del diamante por su golpe | Especial

La lesión ocurre además cuando los Cubs están cerca de asegurar su clasificación a los playoffs. Chicago venció 9-1 a Cincinnati y necesitaba una victoria más, o una derrota de Arizona, para asegurar su boleto a la postemporada.