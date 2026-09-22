Boston confirmó a Chad Tracy como su manager de tiempo completo y le otorgaron un contrato por tres temporadas

Los Boston Red Sox tomaron una decisión importante de cara a su futuro y anunciaron que Chad Tracy deja de ser manager interino para convertirse oficialmente en el entrenador del equipo. El acuerdo tendrá vigencia hasta la temporada 2029.

La organización también ejerció las opciones contractuales de Craig Breslow para las campañas 2029 y 2030, por lo que ambos continuarán al frente del proyecto de Boston durante los próximos años.

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Chad Tracy recibe la confianza de Boston

Tracy asumió el puesto el pasado 26 de abril, cuando reemplazó a Alex Cora después de que los Red Sox comenzaran la campaña con marca de 10-17. Desde entonces, el equipo protagonizó una importante recuperación.

Bajo su dirección, Boston consiguió asegurar un lugar en los playoffs de la Liga Americana y llegó a registrar una impresionante marca de 27-3 entre el 3 de julio y el 7 de agosto, el mejor periodo de 30 partidos en la historia de la franquicia.

El trabajo de Tracy permitió que los Red Sox pasaran de un complicado inicio de temporada a conseguir su boleto a la postemporada. El equipo anunció que será el manager número 49 en la historia de la organización.

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Craig Breslow también continuará en Boston

La continuidad no será exclusiva de Tracy, pues los Red Sox también decidieron mantener a Craig Breslow como Chief Baseball Officer. La organización ejerció sus opciones contractuales correspondientes a 2029 y 2030.

Breslow asumió ese cargo en octubre de 2023 y durante su gestión Boston ha construido un proyecto que ahora tendrá continuidad con Tracy en el dugout. Los términos económicos de ambos acuerdos no fueron revelados.

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