¿Pierden al Juez? Aaron Judge es duda para los playoffs con los Yankees

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York tras embalar un cuadrangular | @Yankees

El toletero de Nueva York sufrió una distensión “moderada” en la pantorrilla derecha y Aaron Boone reconoció que difícilmente estará disponible para la serie de comodines

Los New York Yankees podrían comenzar la postemporada sin una de sus principales figuras. Aaron Judge recibió una inyección de plasma rico en plaquetas (PRP) en la pantorrilla derecha, luego de que una resonancia magnética revelara una distensión en la zona.

El manager Aaron Boone reconoció que, en este momento, el equipo trabaja con la idea de que Judge no estará disponible para la serie de comodines, aunque todavía existe una pequeña posibilidad de que pueda recuperarse a tiempo.

Aaron Judge recibió una inyección en la pantorrilla

Antes de la doble cartelera ante los Tampa Bay Rays, Boone informó que Judge recibió la inyección durante el día libre de los Yankees, después de regresar de Arizona.

“Estamos planeando que no forme parte de eso, pero también estamos en esta época del año en la que, con las lesiones, se escucha todo el tiempo que se dan rangos: de dos a cuatro semanas, de cuatro a seis semanas”, explicó Boone.

El manager de Nueva York señaló que, aunque no espera contar con Judge para el inicio de los playoffs, tampoco quiere descartar completamente esa posibilidad.

“El rango existe por una razón y estamos en un punto del año en el que, obviamente, lo forzamos un poco si eso estuviera sobre la mesa, pero eso es dentro de una semana. No lo espero, pero tampoco lo descarto”, agregó.

Aaron Judge, jardinero derecho de los Yankees | AP

Aaron Judge volvió a lesionarse tras regresar de una fractura

El toletero se lesionó la pantorrilla durante el encuentro del miércoles pasado frente a los Minnesota Twins. Judge abandonó el partido en la sexta entrada para ser reemplazado por un bateador emergente debido a molestias en la pierna.

En un principio, el movimiento fue considerado como una medida de precaución, pero los síntomas persistieron y posteriormente una resonancia magnética confirmó la distensión, descrita por Boone como “moderada”.

Aaron Judge con los Yankees | AP

La nueva lesión llega poco después del regreso de Judge a la alineación. El ocho veces All-Star había vuelto el 8 de septiembre después de permanecer fuera durante más de tres meses por una fractura de costilla.

Desde su regreso, Judge bateó para .174, con cuatro hits en 23 turnos, 13 ponches y un extrabase en siete encuentros. En total, durante la temporada registra promedio de .241, 18 cuadrangulares y 41 carreras impulsadas en 66 partidos.

Los Yankees, por su parte, podrían enfrentar nuevamente a los Boston Red Sox en la primera ronda de la postemporada. La situación de Judge representa una preocupación importante para Nueva York mientras se acerca el inicio de los playoffs.

“Hemos jugado gran parte del año sin él y, en su mayor parte, hemos hecho un trabajo bastante bueno”, señaló Boone. “Así que los muchachos están acostumbrados. Obviamente siempre quieres a tu mejor jugador en la mezcla, pero entendemos que tenemos un trabajo que hacer y una expectativa de ganar”.

“Creo que esa expectativa no cambia con o sin él. Esperamos entrar a la serie sabiendo que podemos vencer a cualquiera cuando jugamos nuestro juego”, concluyó el manager.