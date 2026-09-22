Aaron Judge podría no volver a jugar en 2026 con los Yankees

El capitán de los Yankees volvió a lesionarse apenas unos días después de regresar a la actividad y ahora existe la posibilidad de perderse los playoffs

Aaron Judge volvió a encender las alarmas en los New York Yankees después de sufrir una nueva lesión que lo mandó nuevamente a la lista de lesionados, apenas unos días después de regresar tras una larga ausencia.

La situación genera preocupación en New York, pues el pelotero presenta una distensión en la pantorrilla derecha y ahora existe la posibilidad de que no vuelva a disputar un encuentro durante lo que resta de la temporada.

Aaron Judge de los Yankees mira un juego desde la banca | AP

Aaron Judge vuelve a quedar fuera por lesión

Judge fue colocado nuevamente en la lista de lesionados después de presentar molestias durante el encuentro ante los Minnesota Twins. El problema físico fue confirmado posteriormente mediante estudios médicos.

El regreso del capitán había ocurrido el pasado 8 de septiembre, después de permanecer fuera durante más de tres meses por una fractura en las costillas. Sin embargo, solo pudo disputar siete encuentros antes de volver a quedar fuera.

Aaron Judge está batallando con las lesiones | AP

El momento de la lesión complica todavía más el panorama, ya que Judge podría ser elegible para regresar hasta el 27 de septiembre, cuando los Yankees estarán prácticamente en el cierre de su calendario de temporada regular.

Crece la preocupación en los Yankees

De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, existe una posibilidad importante de que Judge no vuelva a jugar durante esta temporada. La situación también pone en duda su participación en la postemporada.

Yankees se perfila para jugar la postemporada de Grandes Ligas | AP

El propio jugador mantiene la intención de regresar para los playoffs, aunque todavía no existe un calendario definido para su recuperación. Los Yankees tendrán que esperar la evolución de la lesión antes de tomar una decisión.