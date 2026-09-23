Barba Roja confesó el cariño y gustó que adoptó por el país Tricolor en la Temporada 2026

La Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol dejo una de las campañas más memorables del juego de pelota en México, la cual concluyó con los Toros de Tijuana como nuevos campeones, además de coronar a su nuevo gran ídolo, Justin ‘Barba Roja’ Turner, quien se robó el corazón de la frontera y el país.

‘No hubo nada que no me gustar’

Luego de conseguir la Serie del Rey 2026 al derrotar a los Olmecas de Tabasco, Justin Turner entró a una selecta lista de peloteros campeones de las Grandes ligas y de la LMB, además de unirse al grupo de beisbolistas extranjeros que quedaron fascinados con la multiculturalidad en el país y sobre todo su alto nivel de competencia en el diamante.

Toros de Tijuana como campeones | x:@LMBBanorte

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el Infield de los Toros confesó que se lleva solo cosa positivas de México, asegurando que todo lo que rodea a la liga es ‘increíble’, desde lo personal que hay dentro de Toros hasta todos los aspectos dentro del juego durante la temporada.

Los aficionados, la comida, me gustó Todo. No hubo nada que no me buscara, los aficionados, la comida, la experiencia en Tijuana fue increíble; el entrenamiento, las relaciones que he construido con mis compañeros y las personas de la organización, pasar una temporada con Chavale, conociéndolo, fue increíble, hay mucho que apreciar y amar de jugar en México, es un verano que nunca olvidaré”, confesó Turner.

Justin Turner con Tijuana | x:@TorosDeTijuana

¿Qué se lleva Justin Turner de México?

El pelotero campeón con Dodgers, reconoció que hay muchas cosas positivas alrededor del béisbol en el país tricolor, pues cuenta con un ambiente familiar que hizo que su propia gente pudiera estar más cerca del juego, llevando grandes relaciones y sobre todo, el trofeo de las 108 costuras.

Me llevó el trofeo, quería que mi hijo estuviera cerca del juego, está oportunidad de jugar para los Toros va a ser la base paa que él se enamoré del beisbol. Le encantó celebrar, ir a los juegos, las mascotas, bailar con la banda después del partido, entrar al campo. Quiero agradecer a Omar Caníbales y a Toros por brindar esta oportunidad”, añadió.

Toros de Tijuana | IG: @torosdetijuana

¿Cuáles son las diferencias de la MLB con la LMB?

Junto con los elogios a la LMB, Justin reconoció que aunque ambas ligas son competitivas, cada una tiene algo que aprender y disfrutar, pero sobre todo confesó que la estructura de los playoffs en México es el cambio más significativo.

La estructura de los playoffs es única, con el mejor perdedor avanzando en las cuatro series largas, así que la serie de siete juegos para cada ronda hace que el torneo sea diferente. Algunos podrían decir que es más difícil ganar una serie corta, una de tres o cinco juegos, pero también en esas de siete juegos debes tener profundidad y tener el pitcheo para superarlo”, concluyó.