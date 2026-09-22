Paul Skenes fue una de las estrellas por EU en el Clásico Mundial | Especial

El pitcher de los Pittsburgh Pirates reconoció que su participación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol pudo afectar su preparación

Paul Skenes atraviesa una temporada diferente a la que protagonizó el año pasado y ahora encontró un posible motivo detrás de la disminución en la velocidad de sus lanzamientos: su participación en el Clásico Mundial de Beisbol con Estados Unidos.

El as de los Pittsburgh Pirates explicó que el torneo modificó su preparación habitual de primavera, pues en lugar de aumentar progresivamente la velocidad de sus lanzamientos, tuvo que acelerar su proceso para llegar listo a la competencia internacional.

Paul Skenes es el lanzador estelar de los Pirates en las Grandes Ligas | Especial

Skenes reconoce el impacto del Clásico Mundial

“Hay muchos otros factores, así que no quiero poner todo en eso, pero siento que fue un poco la raíz”, explicó Skenes sobre la influencia que tuvo el WBC en su temporada.

Durante el Clásico Mundial, Skenes realizó dos aperturas con Estados Unidos y registró una efectividad de 1.08, además de nueve ponches en 8.1 entradas. Sin embargo, su preparación quedó alterada respecto al proceso gradual que normalmente realiza durante los entrenamientos primaverales.

Lanzador abridor de Estados Unidos, Paul Skenes | AP

La diferencia se hizo evidente en sus registros de velocidad. Skenes promedió 96.8 millas por hora con su recta de cuatro costuras en 2026, por debajo de las 98.2 mph de 2025 y las 98.9 mph de 2024. Además, no ha lanzado una sola pelota a 100 mph esta temporada.

Una temporada por debajo de sus estándares

El descenso en la velocidad coincidió con una campaña complicada para Skenes, quien registra una efectividad de 3.91 en 168 entradas. Entre el 17 de mayo y el 31 de julio atravesó una racha de 14 aperturas con 5.18 de ERA.

Skenes dejó claro que no atribuye toda su temporada al Clásico Mundial y señaló que existen otros factores involucrados. Además, otros pitchers que participaron en el torneo han tenido campañas destacadas, por lo que no existe evidencia para establecer que el WBC haya provocado por sí solo el descenso del derecho.

Paul Skenes, pitcher estelar de Pittsburgh Pirates | AP