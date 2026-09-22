Alex Bregman encendió las alarmas de los Chicago Cubs después de recibir un fuerte pelotazo en el rostro mientras se encontraba en el círculo de espera durante el duelo ante los Cincinnati Reds. El impacto ocurrió en la cuarta entrada.
El pelotazo llegó después de que Michael Busch conectara una bola de foul tras detener su swing ante un lanzamiento de Luis Mey. Bregman abandonó inmediatamente el terreno con una mano cubriendo el lado izquierdo de su rostro.
Bregman sufrió múltiples fracturas faciales
El jugador fue trasladado a un hospital del área de Cincinnati para realizarse radiografías y una tomografía, estudios que posteriormente revelaron múltiples fracturas faciales. A pesar de la gravedad del golpe, no será sometido a una cirugía.
El manager de los Cubs, Craig Counsell, explicó después del encuentro que Bregman recibió el impacto en el pómulo izquierdo, debajo del ojo, además de presentar sangrado en la nariz e inflamación en el rostro.
La buena noticia para Chicago es que el tercera base mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para disputar la postemporada. Bregman incluso compartió una actualización en redes sociales después del accidente y aseguró que volverá.
Los Cubs esperan contar con Bregman en octubre
La lesión llega justo cuando Chicago se encuentra en la recta final de la temporada regular y con su boleto a los playoffs cada vez más cerca. Bregman ha sido una pieza importante de la ofensiva durante su primera campaña con la organización.
El pelotero de 32 años registra en 2026 un promedio de bateo de .262, con 26 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas, además de haber conectado 19 jonrones en sus últimos 61 encuentros.
Ahora, la principal incógnita será determinar si la inflamación y las fracturas le permiten estar disponible para el inicio de la postemporada. Los Cubs tendrán que esperar su evolución antes de conocer cuándo podrá regresar al terreno de juego.