Alex Bregman se fue la hospital luego del golpe que recibió | Especial

El tercera base de los Chicago Cubs fue golpeado por una bola de foul en el rostro y sufrió múltiples fracturas faciales, aunque no necesitará cirugía

Alex Bregman encendió las alarmas de los Chicago Cubs después de recibir un fuerte pelotazo en el rostro mientras se encontraba en el círculo de espera durante el duelo ante los Cincinnati Reds. El impacto ocurrió en la cuarta entrada.

El pelotazo llegó después de que Michael Busch conectara una bola de foul tras detener su swing ante un lanzamiento de Luis Mey. Bregman abandonó inmediatamente el terreno con una mano cubriendo el lado izquierdo de su rostro.

Alex Bregman recibió el impacto en el ojo | Especial

Bregman sufrió múltiples fracturas faciales

El jugador fue trasladado a un hospital del área de Cincinnati para realizarse radiografías y una tomografía, estudios que posteriormente revelaron múltiples fracturas faciales. A pesar de la gravedad del golpe, no será sometido a una cirugía.

El manager de los Cubs, Craig Counsell, explicó después del encuentro que Bregman recibió el impacto en el pómulo izquierdo, debajo del ojo, además de presentar sangrado en la nariz e inflamación en el rostro.

La buena noticia para Chicago es que el tercera base mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para disputar la postemporada. Bregman incluso compartió una actualización en redes sociales después del accidente y aseguró que volverá.

Alex Bregman quedará varias semanas fuera del diamante por su golpe | Especial

Los Cubs esperan contar con Bregman en octubre

La lesión llega justo cuando Chicago se encuentra en la recta final de la temporada regular y con su boleto a los playoffs cada vez más cerca. Bregman ha sido una pieza importante de la ofensiva durante su primera campaña con la organización.

El pelotero de 32 años registra en 2026 un promedio de bateo de .262, con 26 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas, además de haber conectado 19 jonrones en sus últimos 61 encuentros.

Pete Crow-Armstrong e Ian Happ con los Cubs | AP