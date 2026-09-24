Los peloteros mexicanos se quedaron sin un lugar en los playoffs junto a los Blue Jays

Las Grandes Ligas comienzan a llegar a su fin. Con octubre a la vuelta de la esquina, los equipos de la MLB arrancan el camino rumbo al sueño de la Serie Mundial, desafortunadamente, para algunos equipos significa el fin del camino, caso de ello el de los Toronto Blue Jays, quienes sorpresivamente quedaron fuera de los Playoffs de la Liga Americana.

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Referentes de México fuera

Pese a ser uno de los mejores equipos el año pasado, los Azulejos de Toronto no lograron encontrar el ritmo durante la temporada, dejando una marca de 77-81 y quedando matemáticamente eliminado de su zona.

Toronto Blue jays vs Texans Rangers | AP

La novena que cuenta con mexicanos como referentes, tales como: Alejandro Kirk, Brandon Valenzuela y José Rodríguez, quedó fuera oficialmente luego de caer ante los Orioles en su Juego 3 y siendo barridos en la serie.

Brandon Valenzuela con Toronto Blue Jays | AP

Toronto llegó a este tramo de la temporada con pocas posibilidades de mantenerse con vida en la pelea por un boleto a la Postemporada. La novena canadiense no logró repetir el protagonismo que tuvo durante la campaña anterior y terminó alejándose de los puestos que daban acceso a octubre.

Para los mexicanos, la eliminación significa también el final de su participación en la campaña. Alejandro Kirk volvió a ser una de las piezas mexicanas más reconocidas dentro de la organización, aunque sufrió una importante lesión a mitad de campaña, mientras que Brandon Valenzuela y José Rodríguez fueron poco más frecuentes.

José Rodríguez con Toronto Blue Jays | AP

De la Serie Mundial a quedar fuera

El contraste es importante para los Blue Jays, pues después de disputar la Serie Mundial en 2025, el equipo no consiguió mantenerse en la pelea por el campeonato durante esta temporada. La novena canadiense perdió terreno conforme avanzó el calendario y terminó sin posibilidades de regresar a la lucha por el título.

Ahora, Kirk, Valenzuela y Rodríguez deberán esperar al próximo año para volver a buscar un lugar en la Postemporada de las Grandes Ligas. Mientras tanto, Toronto tendrá que comenzar a planear una temporada baja en la que buscará recuperar el nivel mostrado el año pasado.