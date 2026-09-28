La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y quedaron definidos los 12 equipos que buscarán conquistar la Serie Mundial. Seis avanzaron como campeones divisionales y seis lo hicieron mediante los puestos de comodín.
En la Liga Americana, los campeones divisionales fueron Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians y Houston Astros. Los Rays terminaron como el mejor equipo del circuito, por lo que tendrán descanso hasta la Serie Divisional, al igual que Cleveland.
Los otros tres boletos de la Americana fueron para New York Yankees, Boston Red Sox y Chicago White Sox. Yankees y Red Sox disputarán una Serie de Comodines, mientras Chicago visitará a Houston en la otra serie.
Así se jugarán las Series de Comodines
En la Liga Nacional, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves se proclamaron campeones divisionales. Milwaukee y Los Ángeles obtuvieron los dos mejores registros y avanzaron directamente a la Serie Divisional.
Los otros tres clasificados fueron San Diego Padres, Chicago Cubs y Philadelphia Phillies. Padres y Cubs se enfrentarán en una serie, mientras Philadelphia visitará a Atlanta en la otra llave de comodines.
Las Series de Comodines comenzarán el martes 29 de septiembre y se disputarán al mejor de tres partidos. Los juegos 1 y 2 serán el martes y miércoles, mientras que los terceros encuentros, en caso de ser necesarios, se jugarán el jueves 1 de octubre.
Calendario de la Serie de Comodines
Liga Nacional
Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves
Juego 1: martes 29 de septiembre, Phillies @ Braves
Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Phillies @ Braves
Juego 3: jueves 1 de octubre, Phillies @ Braves (si es necesario)
Chicago Cubs vs. San Diego Padres
Juego 1: martes 29 de septiembre, Cubs @ Padres
Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Cubs @ Padres
Juego 3: jueves 1 de octubre, Cubs @ Padres (si es necesario)
Liga Americana
Boston Red Sox vs. New York Yankees
Juego 1: martes 29 de septiembre, Red Sox @ Yankees
Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Red Sox @ Yankees
Juego 3: jueves 1 de octubre, Red Sox @ Yankees (si es necesario)
Chicago White Sox vs. Houston Astros
Juego 1: martes 29 de septiembre, White Sox @ Astros
Juego 2: miércoles 30 de septiembre, White Sox @ Astros
Juego 3: jueves 1 de octubre, White Sox @ Astros (si es necesario)
Calendario completo de playoffs
Serie de Comodines: 29 de septiembre al 1 de octubre
Series Divisionales: 3 al 10 de octubre
Series de Campeonato: 11 al 20 de octubre
Serie Mundial: 23 al 31 de octubre