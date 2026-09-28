Así se jugarán los playoffs de la MLB: fechas y cruces rumbo a la Serie Mundial

Atlanta Braves celebró el triunfo y el título divisional | AP

Los 12 equipos que disputarán la postemporada ya están definidos y este martes comenzarán las Series de Comodines

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y quedaron definidos los 12 equipos que buscarán conquistar la Serie Mundial. Seis avanzaron como campeones divisionales y seis lo hicieron mediante los puestos de comodín.

En la Liga Americana, los campeones divisionales fueron Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians y Houston Astros. Los Rays terminaron como el mejor equipo del circuito, por lo que tendrán descanso hasta la Serie Divisional, al igual que Cleveland.

Jonathan Aranda con los Rays | AP

Los otros tres boletos de la Americana fueron para New York Yankees, Boston Red Sox y Chicago White Sox. Yankees y Red Sox disputarán una Serie de Comodines, mientras Chicago visitará a Houston en la otra serie.

Así se jugarán las Series de Comodines

En la Liga Nacional, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves se proclamaron campeones divisionales. Milwaukee y Los Ángeles obtuvieron los dos mejores registros y avanzaron directamente a la Serie Divisional.

Los otros tres clasificados fueron San Diego Padres, Chicago Cubs y Philadelphia Phillies. Padres y Cubs se enfrentarán en una serie, mientras Philadelphia visitará a Atlanta en la otra llave de comodines.

Dodgers celebra una victoria | AP

Las Series de Comodines comenzarán el martes 29 de septiembre y se disputarán al mejor de tres partidos. Los juegos 1 y 2 serán el martes y miércoles, mientras que los terceros encuentros, en caso de ser necesarios, se jugarán el jueves 1 de octubre.

Calendario de la Serie de Comodines

Liga Nacional Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves Juego 1: martes 29 de septiembre, Phillies @ Braves

Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Phillies @ Braves

Juego 3: jueves 1 de octubre, Phillies @ Braves (si es necesario) Chicago Cubs vs. San Diego Padres Juego 1: martes 29 de septiembre, Cubs @ Padres

Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Cubs @ Padres

Juego 3: jueves 1 de octubre, Cubs @ Padres (si es necesario)

Yankees se perfila para jugar la postemporada de Grandes Ligas | AP

Liga Americana Boston Red Sox vs. New York Yankees Juego 1: martes 29 de septiembre, Red Sox @ Yankees

Juego 2: miércoles 30 de septiembre, Red Sox @ Yankees

Juego 3: jueves 1 de octubre, Red Sox @ Yankees (si es necesario) Chicago White Sox vs. Houston Astros Juego 1: martes 29 de septiembre, White Sox @ Astros

Juego 2: miércoles 30 de septiembre, White Sox @ Astros

Juego 3: jueves 1 de octubre, White Sox @ Astros (si es necesario)

Calendario completo de playoffs