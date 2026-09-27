MLB: Estos son los escenarios de clasificación a Playoffs

Filis y D-backs, por el último Comodín de la Liga Nacional

La temporada regular de las Grandes Ligas está llegando a su fin y todavía quedan dos boletos por definirse para los Playoffs de 2026. Este domingo será clave para conocer a los últimos equipos que completarán el cuadro de la postemporada.

¿Cómo luce el panorama?

Una de las batallas pendientes se encuentra en la Liga Nacional, donde los Phillies de Filadelfia y los D-backs de Arizona disputan el último boleto de Comodín. Ambos equipos llegan al último día de la campaña con la posibilidad de asegurar su lugar en los Playoffs.

Arizona Diamondbacks I @Dbacks

El escenario es claro para los Phillies: una victoria ante los D-backs les permitirá quedarse con el boleto a la postemporada. En caso de que Arizona consiga el triunfo y Filadelfia pierda, serán los D-backs quienes avancen.

De esta manera, el enfrentamiento entre ambas novenas tendrá especial importancia, pues el resultado definirá al último representante de la Liga Nacional que disputará la Serie de Comodín.

Phillies celebrando el triunfo ante los Twins | AP

Astros y Rangers definen el Oeste de la Liga Americana

La otra batalla pendiente está en la Liga Americana, específicamente en el Oeste, donde los Astros de Houston y los Rangers de Texas todavía buscan quedarse con el título divisional.

Houston tiene en sus manos la posibilidad de asegurar la división. Si los Astros consiguen la victoria, serán ellos quienes se queden con el Oeste de la Liga Americana y avancen como campeones divisionales.

Isaac Paredes con los Astros de Houston | AP

Por su parte, los Rangers necesitan ganar y esperar una derrota de los Astros para quedarse con la división. Así, el resultado de ambos encuentros será determinante para definir quién termina en la cima del sector.

Con estas dos disputas todavía abiertas, 10 equipos ya tienen asegurado su boleto a la postemporada, mientras que los últimos dos lugares del cuadro se definirán este domingo.

En la Liga Americana ya están clasificados los Rays, Guardianes, Astros, Yankees, Medias Rojas y Medias Blancas, mientras que en la Liga Nacional tienen su lugar asegurado los Cerveceros, Dodgers, Bravos, Padres, Cachorros y Phillies. Dependiendo de los resultados, Astros y Filis todavía podrían cambiar su condición dentro del cuadro.

Las Series de Comodín, que serán al mejor de tres juegos, comenzarán el martes, mientras que las Series Divisionales, al mejor de cinco, están programadas para comenzar el sábado 3 de octubre.