Chris Sale se une a Randy Johnson como los únicos zurdos con nueve temporadas de 200 ponches

El pitcher de los Braves alcanzó la cifra ante los Reds y cerró la temporada regular con una efectividad de 2.16

Chris Sale volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas. El lanzador zurdo de los Atlanta Braves alcanzó los 200 ponches en la temporada 2026 durante el triunfo 3-2 ante los Cincinnati Reds y se convirtió en apenas el segundo pitcher zurdo en la historia de MLB con al menos nueve campañas superando dicha cifra, uniéndose a Randy Johnson.

Sale llegó a la última apertura de la temporada regular con 190 ponches y necesitaba 10 para alcanzar el histórico registro. El veterano respondió con una actuación dominante en Truist Park, donde recetó exactamente esa cantidad de ponches en 5.2 entradas, permitió cuatro imparables y una carrera, y terminó su participación con 97 lanzamientos.

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Una marca que solamente Randy Johnson había conseguido entre los zurdos

Con los 200 ponches de este año, Sale llegó a nueve temporadas en su carrera con al menos esa cantidad de chocolates. Antes de él, solamente Randy Johnson había conseguido nueve o más campañas de esta naturaleza entre los lanzadores zurdos. En total, Johnson alcanzó la impresionante cifra de 13 temporadas con 200 ponches o más.

La hazaña también coloca a Sale dentro de un grupo sumamente exclusivo. De acuerdo con MLB, solamente Nolan Ryan, con 15 temporadas, Randy Johnson con 13, Roger Clemens con 12 y Tom Seaver con 10 tienen más campañas de 200 ponches que el zurdo de los Braves.

Chris Sale, pelotero de Atlanta | AP

Sale cerró una temporada histórica con los Braves

A sus 37 años, Sale terminó la campaña regular con 14 victorias, nueve derrotas, 200 ponches y una efectividad de 2.16 en 32 aperturas. Además, su actuación ante Cincinnati llegó justo antes de que Atlanta comenzara su camino en la postemporada.

El zurdo incluso reconoció que afrontó su última apertura de la campaña con la intención de prepararse mentalmente para los playoffs. Sale aseguró que quería entrar al encuentro sintiéndolo como un partido de postemporada y buscar su mejor versión antes de comenzar la pelea por el título.

Braves de Atlanta | AP

La temporada de Sale también tiene un peso especial dentro de la historia de Atlanta. MLB señala que solamente Greg Maddux, Reynaldo López y Warren Spahn habían registrado una efectividad de 2.16 o menor en una campaña con al menos 25 aperturas para los Braves desde 1920.

Ahora, después de convertirse en uno de los pocos lanzadores en la historia con nueve temporadas de 200 ponches, Sale pondrá la mirada en el verdadero objetivo de los Braves: la postemporada. Su siguiente desafío llegará en octubre, donde buscará trasladar su dominante temporada regular al escenario más importante del beisbol.