El pitcher recibió una ovación que parecía no tener fin y que culminó en el abrazo de su hija

La antigua era de oro de las Grandes Ligas empieza a llegar a su fin para comenzar a darle pie a nueva generaciones, es por eso que nombres como el de Justin Verlander empiezan a ver el final de su tiempo. El Comerica Park se convirtió en un auténtico manicomio para despedir a su brazo derecho.

Verlander hasta las lágrimas

En una ceremonia de despedida que arrancó desde un día antes, la nostalgia y emotividad se apoderaron de Detroit, pues uno de sus últimos ídolos se despedía del montículo luego de 21 temporadas en las Grandes Ligas. De la mano de su hija, el líder de los Tigers dijo adiós a su última apertura en su carrera.

Con un recinto abarrotado lleno con camisetas con el número de Justin, la atmósfera del Comerica Park sabía que estaba por vivir un momento histórico en la franquicia de Detroit. Desde la solitaria salida hasta la loma y con un estadio de pie y aplaudiendo finalmente el lanzador cumplió su promesa y dijo adiós tras el 2026.

Detroit Tigers despiden a Justin Verlander | AP

Toda la novena de Chicago abrió paso para que el derecho tuviera una última caminata, la cual deja atrás una carrera llena de éxitos y premios, los cuales incluyen dos Series Mundiales con los Astros de Houston en 2017 y 2022.

Verlander que intentó contener las lágrimas hasta el último momento, falló cuando todos sus compañeros lo abrazaron y despidieron entre aplausos de él uniéndose al público. El veterano no solo dijo adiós al equipo de sus amores, sino que pudo apreciar una remontada ante los Piratas de Pittsburgh.

Justin Verlander y su Familia | AP

Verlander terminó con marca de 266-159 en 557 aperturas, con efectividad de 3,33 y 3.560 ponches, octavo en la lista histórica. Así mismo en sus últimos 91 lanzamientos permitió permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y seis ponches.

¿Cómo quedó el duelo Tigers vs Pirates?

Detroit hizo lo propio, sabía que como último acto de agradecimiento a Justin el juego tenía que terminar en favor de ellos y en casa. Pese a ir perdiendo 3-1 al comienzo de la novena entrada, Tigers dio la vuelta con tres carreras en la novena, sellando así una noche memorable para la historia de la franquicia,