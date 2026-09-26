Chicago mete a sus dos equipos a los playoffs de MLB por cuarta ocasión en la historia

La Ciudad de los Vientos tendrá representación con sus dos novenas en la postemporada de Grandes Ligas

Chicago está de fiesta en las Grandes Ligas. Por primera vez en varios años, la llamada Ciudad de los Vientos tendrá a sus dos equipos, Cubs y White Sox, disputando los playoffs de MLB, luego de que ambas novenas aseguraran su boleto a la postemporada.

Los primeros en sellar su clasificación fueron los White Sox, quienes consiguieron su pase tras imponerse 9-1 a los Kansas City Royals. El resultado confirmó una recuperación importante para la novena de la Liga Americana, que después de atravesar temporadas complicadas volvió a colocarse entre los equipos que pelearán por el campeonato.

Poco después, los Cubs hicieron lo propio al vencer a los Miami Marlins y garantizar su presencia en la postemporada de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. De esta manera, Chicago tendrá a sus dos representantes compitiendo por el título de las Grandes Ligas.

White Sox de Chicago vs Chicago Cubs | AP

Cubs regresan a los playoffs por segundo año consecutivo

La clasificación de los Cubs también representa el regreso a la postemporada en años consecutivos por primera vez desde el periodo entre 2015 y 2018. Aquella etapa quedó marcada por el campeonato conseguido en 2016, cuando la franquicia puso fin a una sequía de títulos que se remontaba a 1908.

El año pasado, Chicago también llegó como comodín y logró superar a los San Diego Padres en la primera ronda, aunque posteriormente quedó eliminado por los Milwaukee Brewers en la Serie Divisional.

Uno de los protagonistas de la campaña de los Cubs ha sido Pete Crow-Armstrong, quien firmó una histórica temporada con un registro de 45 cuadrangulares y 40 bases robadas, convirtiéndose en una de las piezas importantes para que la novena de Chicago asegurara nuevamente su lugar entre los contendientes de la Liga Nacional.

Pete Crow-Armstrong e Ian Happ con los Cubs | AP

White Sox buscan coronar una gran recuperación

Del otro lado de la ciudad, los White Sox también consiguieron una clasificación que representa un cambio importante respecto a sus temporadas anteriores. La novena aseguró su boleto después de imponerse ampliamente a Kansas City y ahora buscará cerrar la campaña con el título divisional.

Chicago mantiene una pelea cerrada con los Cleveland Guardians por la corona de la división. Cleveland tiene actualmente una ventaja de un juego, aunque los White Sox cuentan con el desempate a su favor después de ganar 7-6 la serie particular de la temporada.

Por ello, si ambos equipos terminan con el mismo récord, Chicago se quedaría con el título divisional. Mientras tanto, los Cubs ya tienen asegurado su lugar en la postemporada, completando así una jornada histórica para el beisbol de la Ciudad de los Vientos, que tendrá a sus dos equipos compitiendo por el máximo título de MLB.