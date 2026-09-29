Rowdy Téllez es llamado de último momento por los Braves para la Serie de Comodines

El pelotero de ascendencia mexicana fue incluido de último momento en el roster de Atlanta para enfrentar a los Phillies, después de pasar la mayor parte de la temporada en Triple A.

Los Atlanta Braves sorprendieron al incluir de último momento al mexicano Rowdy Téllez en su roster para la Serie de Comodines de la Liga Nacional ante los Philadelphia Phillies. El primera base, que se encontraba en Triple A, recibió así la oportunidad de disputar los playoffs.

Téllez, de ascendencia mexicana y quien ha representado a México en los dos últimos Clásicos Mundiales de Beisbol, tuvo actividad limitada con Atlanta durante la campaña. En Triple A con Gwinnett disputó 102 encuentros, bateó para .267, conectó 16 cuadrangulares y produjo 67 carreras.

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Rowdy Téllez vuelve a escena con Braves

El llamado también representa una oportunidad para que Téllez aporte su experiencia en postemporada. El mexicano ya sabe lo que significa enfrentar a Atlanta en octubre, pues en la Serie Divisional de 2021 conectó dos cuadrangulares con los Milwaukee Brewers precisamente ante los Braves.

Rowdy Téllez podría sumar su talento a la búsqueda de la Serie Mundial | Especial

Aunque no apareció en el lineup titular para el primer encuentro, Téllez quedó como una de las opciones que el manager de Atlanta puede utilizar desde la banca durante la serie. Su presencia le da al equipo una alternativa más para buscar poder ofensivo en momentos importantes.

Atlanta pega primero ante Philadelphia

Los Braves comenzaron la Serie de Comodines con el pie derecho al derrotar 5-3 a los Phillies este martes. Atlanta tuvo que remontar después de llegar a la octava entrada abajo por una carrera, hasta que Austin Riley conectó un cuadrangular de tres carreras que cambió el partido.

Michael Harris II festeja una de sus anotaciones con Braves | AP

Michael Harris II fue otra de las figuras del triunfo al conectar tres imparables y anotar dos carreras, mientras que Dylan Lee se apuntó la victoria y Raisel Iglesias consiguió el salvamento. Con el resultado, Atlanta tomó ventaja de 1-0 en la serie.