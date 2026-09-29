Austin Riley fue el héroe de para Braves con su cuadrangular | AP

Atlanta vino de atrás y derrotó 5-3 a Philadelphia gracias a un cuadrangular de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada

Los Atlanta Braves vinieron de atrás para vencer 5-3 a los Philadelphia Phillies en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, en un encuentro que se definió con un batazo de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada.

Philadelphia tomó la ventaja desde el primer inning, cuando Alec Bohm conectó un doblete al jardín central que permitió a Kyle Schwarber llegar al plato. Los Braves respondieron en la segunda entrada con Michael Yastrzemski, quien conectó sencillo al central para que Ozzie Albies anotara el empate.

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Braves toma ventaja antes del cierre

Atlanta volvió a hacer daño en la sexta entrada, cuando Albies conectó un triple al jardín central y permitió que Michael Harris II anotara. Sin embargo, Philadelphia reaccionó en el séptimo episodio con un triple de J.T. Realmuto que mandó al plato a Otto López y Bryson Stott para darle la vuelta a la pizarra.

Con los Phillies arriba 3-2 y Atlanta contra las cuerdas, apareció Austin Riley en la octava entrada. El tercera base conectó un cuadrangular de 385 pies por el jardín derecho-central, llevándose por delante a Harris II y Albies para colocar el marcador 5-3.

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Riley terminó la noche con tres carreras impulsadas, mientras que Harris II tuvo una destacada actuación ofensiva al conectar tres imparables y anotar dos carreras. Albies, por su parte, también cruzó el plato en dos ocasiones para contribuir a la remontada.

El bullpen de Atlanta sostuvo la ventaja

Dylan Lee se apuntó la victoria después de lanzar una entrada de trabajo, mientras que Jhoan Duran cargó con la derrota al permitir el batazo que cambió por completo el rumbo del encuentro. Raisel Iglesias entró para cerrar el partido y consiguió el salvamento.

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