White Sox se lleva el Juego 1 de la Serie de Comodines al vencer a Houston

Chicago regresó a los playoffs después de cuatro años y lo hizo con una contundente victoria como visitante sobre Houston, tomando ventaja en la serie

Los Chicago White Sox regresaron a los playoffs por primera vez desde 2021 y lo hicieron con una importante victoria como visitantes, al derrotar 6-3 a los Houston Astros en el Juego 1 de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

La novena de Chicago salió decidida desde el primer lanzamiento y tomó ventaja en la primera entrada. Munekata Murakami conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho que permitió a Sam Antonacci llegar al plato para inaugurar la pizarra.

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Chicago golpeó primero y no soltó la ventaja

En el segundo episodio, los White Sox volvieron a atacar y fabricaron dos carreras más. Antonacci conectó un sencillo al jardín izquierdo que llevó a Braden Montgomery y Chase Meidroth al home, mientras Colson Montgomery avanzaba hasta la segunda base.

White Sox se pone en ventaja sobre Houston en el inicio de la postemporada | AP

El poder de Chicago apareció en la cuarta entrada, cuando Colson Montgomery desapareció la pelota por el jardín central con un cuadrangular de 432 pies. Con ese batazo, los White Sox ampliaron su ventaja a 4-0 y obligaron a Houston a buscar una reacción.

La ofensiva visitante volvió a producir en la quinta entrada con un sencillo dentro del cuadro de Meidroth, que permitió a Murakami anotar la quinta carrera. Chicago ya ganaba 5-0 y parecía tener el partido completamente bajo control.

Isaac Paredes solo pudo conectar un imparable en el duelo | AP

Astros reaccionó, pero White Sox respondió

Houston finalmente encontró respuesta en la parte baja de la quinta entrada, cuando Velázquez conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo, un batazo de 388 pies que permitió también la anotación de Spence y acercó a los Astros 5-2.

Chicago volvió a mover la pizarra en el séptimo capítulo gracias a un wild pitch de Sousa. Murakami aprovechó el lanzamiento descontrolado para anotar, mientras Grichuk avanzaba hasta la tercera base y los White Sox recuperaban cuatro carreras de ventaja.

Agradable ambiente el que se vivió en el estadio de los Astros para el inicio de postemporada | AP

Los Astros descontaron nuevamente en la octava entrada después de un error de tiro del tercera base Vargas. Peña anotó la tercera carrera de Houston y Altuve llegó a primera, mientras que Alvarez avanzó a segunda; Chicago retó la jugada, pero la decisión original se mantuvo.