Fernando Tatis Jr comandó la victoria de San Diego en el arranque de los Playoffs

Fernando Tatis Jr. conectó la noche del martes el primer jonrón abriendo el juego en la historia de los playoffs de los Padres con el primer lanzamiento de los Cachorros. Michael King llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada y San Diego se encaminó a una victoria de 8-0 sobre Chicago en el primer duelo de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Manny Machado también pegó un jonrón en la primera entrada y añadió un doble impulsor en la tercera durante una contundente declaración inicial de los Padres, que ganaron 91 juegos. Xander Bogaerts también conectó un jonrón ante el abridor de los Cachorros, Matthew Boyd, y Jackson Merrill agregó más tarde un sencillo de dos carreras.

Fernando Tatis Jr celebrando cuadrangular ante los Cubs en los Playoffs 2026 | AP

San Diego brindó más que suficiente respaldo a King, quien ponchó a ocho en siete entradas brillantes mientras maniataba por completo al equipo más anotador de las Grandes Ligas. King marcó el tono al ponchar al probable Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Pete Crow-Armstrong, con los primeros tres lanzamientos del juego.

Nico Hoerner consiguió el único hit de los Cachorros ante King con un sencillo dentro del cuadro con un out en la séptima, pero King sumó dos ponches más para ganarse la última de varias ovaciones de pie de la bulliciosa multitud que llenó el estadio y que presenció su tercera apertura de postemporada en su carrera.

Joe Musgrove y Luis Campusano celebrando triunfo ante Chicago | AP

El Juego 2 se disputa la noche del miércoles en Petco Park. El ganador de la serie se enfrenta a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas, en la serie divisional al mejor de cinco.

Chicago tuvo apenas un hit antes de llegar a Joe Musgrove, el veterano de los Padres que hizo su primera aparición en las Grandes Ligas desde el 2 de octubre de 2024, en la novena entrada. Los Cachorros conectaron dos sencillos y recibieron una base por bolas antes de que Musgrove ponchara al bateador emergente Michael Conforto para preservar la blanqueada en su regreso tras la cirugía Tommy John.

Los Padres dominaron el primer duelo de esta revancha de la serie de comodines de la Liga Nacional del otoño pasado, ganada por los Cachorros en tres juegos cerrados. San Diego anotó más carreras en las primeras cinco entradas de este primer juego de la serie que las que hizo el año pasado en los tres partidos en Wrigley Field combinados.